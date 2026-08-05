​La lapidaria crítica de un ex crack mundial a Infantino: “Debe irse” 

Luis Figo decidió romper el silencio y fue a fondo en medio de la tormenta que atraviesa la FIFA. El ex futbolista portugués, que hoy trabaja para la UEFA, publicó una durísima columna tras el plan impulsado por Gianni Infantino para abrir la inversión privada en torneos como el Mundial de Clubes 2029 y el Mundial 2030. Luego, llevó el mismo reclamo a sus redes sociales con un mensaje igual de contundente.

Qué le reprochó Figo a Infantino

Luís Filipe Madeira Caeiro Figo, mejor conocido como Luis Figo, en su columna publicada por el Daily Mail, dejó en claro su postura desde el comienzo. ” Podría escribir 10.000 palabras sobre los problemas de la FIFA. Pero la solución necesita solamente tres: Infantino debe irse“, lanzó el portugués.

Luis Figo. (AFP) Luis Figo. (AFP)

El ex Real Madrid apuntó principalmente contra el frustrado proyecto para abrir los grandes torneos de FIFA al capital privado. Cuestionó la falta de transparencia alrededor de la iniciativa y puso bajo la lupa qué podía perder el organismo si entregaba parte de ese negocio a inversores externos.

Pero su acusación más fuerte fue personal. Figo sostuvo que detrás del proyecto también existía la posibilidad de que Infantino accediera en el futuro a un puesto valuado en unos 30 millones de dólares por año. “El hombre que intentaría impulsar cambios tan importantes para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos es una reliquia del pasado del fútbol”, disparó.

Para el portugués, la discusión económica debería ir justamente por otro lado. De hecho, reclamó que los recursos de la FIFA se destinen a construir canchas, formar entrenadores y generar más oportunidades para que chicos de todo el mundo puedan acercarse al fútbol antes que alimentar negocios privados o salarios millonarios.

Luis Figo. (EFE) Luis Figo. (EFE)

Sobre el final, Figo aseguró que Infantino terminó “degradando” el cargo que había prometido jerarquizar y sostuvo que perdió respaldo dentro del propio mundo del fútbol. Para cerrar, dejó una última frase contundente. “Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar al fútbol. Debe irse. Ahora”, sentenció.

El pedido también llegó a sus redes

El mítico futbolista de Portugal también le dedicó unas palabras a Infantino en su cuenta oficial de X -ex Twitter- aunque, en este caso, optó por ser más breve. Allí afirmó que se sumaba a otras voces del fútbol para pedir públicamente la renuncia del suizo como presidente de la FIFA.

“Hoy me sumo a otras voces de nuestro fútbol para pedir que Gianni Infantino renuncie como presidente de la FIFA.

Infantino ha degradado el cargo que prometió elevar. Ha mentido, engañado e intentado beneficiarse a sí mismo a costa del deporte al que se supone que debe servir.

Ha perdido el apoyo de sus principales colaboradores, de sus asesores más cercanos, de la gran mayoría de las personas que dedican su vida a este deporte e incluso, según parece, del ganador del Premio de la Paz de la FIFA.

Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar al fútbol. Debe irse. Ahora.

#InfantinoOut”.

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