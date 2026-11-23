Franco Colapinto tuvo un fin de semana soñado en Las Vegas. Después de una gran actuación en el circuito callejero, donde terminó sexto e igualó su mejor resultado en la Fórmula 1, el piloto argentino volvió a ser noticia horas más tarde por una situación que poco tuvo que ver con lo sucedido en la pista. Esta vez, Franco fue viral por su vuelo de vuelta: lejos de los lujos que podrían esperarse de una figura de la Máxima, el de Alpine volvió a subirse a un avión de línea y en clase turista.

La particular escena fue registrada por Caroline Smith, una conocida creadora de contenido y seguidora de la Fórmula 1, quien se encontró con el argentino en el mismo vuelo.

Caroline Smith coincidió con Franco en el vuelo de vuelta de Las Vegas y compartió el video en redes sociales. Video: @itscarolinescorner

Bajo el usuario itscarolinescorner en Instagram, la estadounidense compartió su sorpresa y alegría por la coincidencia y publicó un video en el que se ve a Colapinto esperando para abordar el avión. ” El primero de mi linaje en volar en clase económica al lado de Franco Colapinto”, escribió, entre la incredulidad y el humor.

Pero hubo un detalle que terminó de convertir el encuentro en una anécdota todavía más curiosa: el casco de Franco. El piloto de Alpine subió al avión con su casco en la mano, lo acomodó sobre sus piernas cuando se sentó y lo llevó así todo el viaje.

“Lo que me llama la atención es el casco que tiene en el regazo“, bromeó la influencer, quien también registró el momento en el que el pilarense caminaba por la manga para ingresar al avión. Obvio, siempre con el casco que usó durante el Gran Premio en la mano.

Franco Colapinto fue sorprendido volando en clase turista por una fanática de la Fórmula 1

Colapinto también se tuvo que poner el casco en el aeropuerto

La presencia de Colapinto en el aeropuerto de Las Vegas tuvo otro particular detalle que también generó una revolución entre sus fanáticos, que una vez más destacaron la humildad y la frescura del argentino. Según relató la misma Smith, Franco tuvo que ponerse el casco antes de abordar para poder liberar sus manos y buscar el ticket para subirse al avión.

Franco tuvo que ponerse el casco para buscar su tarjeta de embarque.

“ Literalmente lo hicieron ponerse el casco para escanear su tarjeta de embarque porque la llevaba en un tercer equipaje”, aseguró la influencer, quien además contó que el vuelo que compartieron era destino a Nashville, ciudad de la que es oriunda. “Es el hombre del pueblo”, resumió contenta por la experiencia.

Franco Colapinto, un habitué en la clase turista

No es la primera vez que Colapinto sorprende con su decisión de volar en clase turista. El año pasado, antes del Gran Premio de Hungría, también había sido fotografiado por otros pasajeros durante un vuelo low cost entre Barcelona y Budapest, operado por Wizz Air.

Franco Colapinto fue sorprendido volando en clase turista por una fanática de la Fórmula 1

La imagen había generado repercusión en las redes sociales, especialmente por el contraste con otra experiencia que el propio Franco había contado: el viaje en el avión privado de Lewis Hamilton entre Nueva York y Londres, después de la avant-première de la película de Fórmula 1. En aquella oportunidad, el siete veces campeón del mundo lo había invitado a compartir el trayecto.

Franco Colapinto fue sorprendido volando en clase turista por una fanática de la Fórmula 1

Esta vez, el pilarense volvió a elegir un vuelo comercial después de una de sus mejores actuaciones desde que llegó a la categoría. En Las Vegas terminó sexto, sumó ocho puntos, volvió a meterse entre los diez primeros después de seis fechas sin sumar y consiguió igualar su mejor resultado en la Fórmula 1, que ya había alcanzado en el Gran Premio de Canadá de esta temporada.

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