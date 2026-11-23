En una corrida inolvidable, Roger Martínez definió y le puso el sello a una victoria histórica que ya había empezado a construirse con los goles de Gastón Martirena y Maravilla Martínez. Hace exactamente dos años, Racing se coronaba campeón de la Copa Sudamericana al vencer 3-1 a Cruzeiro de Brasil.

En Asunción, Paraguay, la Academia de Gustavo Costas rompía una sequía de 36 años sin títulos internacionales y le ponía el moño a un recorrido en esa competencia. El equipo respetado por todos, el mejor representante del fútbol argentino en ese entonces, se proclamaba en la Nueva Olla, un estadio cuya cabecera se sacudía por los saltos de esos hinchas que inundaron la capital del país vecino.

Miles y miles de fanas viajaron desde todas partes en busca de la gloria que les dio un Racing que arrasaba en el plano internacional, que aplastaba con su mentalidad ganadora, con el espíritu guerrero y la pasión que le había inyectado Costas.

Hoy los hinchas recuerdan con mucha emoción aquella épica y también lamentan una actualidad que dista muchísimo de esos tiempos. A pesar de que sólo pasaron dos años, casi nada queda de aquel plantel que afrontó la final, entre titulares y suplentes.

Mercados de pases flojos y un desmantelamiento letal

Se fueron muchos jugadores de jerarquía y fueron reemplazados por jugadores de menor categoría en los flojos mercados de pases, situación que fue generando un paulatino desmantelamiento y la baja de calidad.

Los hinchas de Racing Club celebraron así la llegada del plantel campeón. FOTO Francisco Loureiro – FTP CLARI

Los cuatro sobrevivientes del Racing campeón

En el camino quedaron futbolistas de la talla de Juanfer Quintero, Roger Martínez, Maximiliano Salas, Santiago Sosa, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas, Agustín García Basso. De aquel equipo que se alzó con el trofeo sólo quedan cuatro nombres en Racing: Maravilla Martínez, Facundo Cambeses, Marco Di Cesare y Nazareno Colombo. Los dos primeros son titulares, Di Cesare se repone de una fractura de peroné y Colombo está muy relegado.

La Academia le ganó la final 3-1 a Cruzeiro de Brasil.

En la Academia los hinchas miran hacia atrás y sufren cuando ven la realidad de un equipo que viene de un 2026 paupérrimo, sin poder clasificarse a los playoffs y con la certeza de que en 2027 no disputará torneo continental alguno por primera vez en 12 años.

Los once que tocaron la gloria eterna en La Nueva Olla

Así había alineado la Academia en Asunción: Gabriel Arias; Di Cesare, Sosa, García Basso; Martirena, Nardoni, Almendra, Rojas; Juanfer Quintero, Maravilla Martínez y Maxi Salas. Fueron al banco de los suplentes Cambeses, Colombo, Santiago Quirós, Leonardo Sigali, Facundo Mura, Bruno Zuculini, Martín Barrios, Baltasar Rodríguez, Johan Carbonero, Santiago Solari, Roger Martínez y Luciano Vietto.

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