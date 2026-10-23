​Qué dijeron los jugadores de Flamengo tras la eliminación ante Estudiantes 

Flamengo quedó a centímetros de disputar una nueva final de Copa Libertadores. Después de dos empates sin goles ante Estudiantes, el equipo brasileño cayó por 4-2 en los penales pese a jugar casi todo el segundo tiempo con un hombre más por la expulsión de Baltasar Rodríguez.

La eliminación dejó dos miradas sobre una misma frustración. El DT, Leonardo Jardim, explicó por qué su equipo no logró encontrar los caminos para lastimar al Pincha y defendió las decisiones que tomó durante el partido. Lucas Paquetá, en cambio, puso el foco en su propia responsabilidad después de fallar uno de los tantos en la tanda.

Paqueta y su pedido de disculpas: “Fallé cuando no podía fallar”

Lucas Paquetá fue uno de los protagonistas de la definición que terminó con la eliminación del Fla. El mediocampista no pudo superar a Fernando Muslera, al igual que Jorginho y Bruno Henrique, y quedó golpeado por no haber podido ayudar a su equipo a alcanzar la final.

Lucas Paquetá. (AP) Lucas Paquetá. (AP)

“Tristeza total. Hice mi máximo esfuerzo, pero fallé cuando no podía fallar”, reconoció el futbolista brasileño después del encuentro. El jugador de Brasil, quien fue comprado en más de 40 millones de euros, erró su tiro y terminó conmovido por la derrota de su equipo.

Luego, agregó: ” Duele mucho. Me preparé mucho para este momento y, lamentablemente, no pude ayudar. Vamos a intentar asimilarlo, ni siquiera sé qué decir. Le pido disculpas a la Nación“.

Paquetá se lamenta luego de que Nando Muslera contuviera su penal. (REUTERS) Paquetá se lamenta luego de que Nando Muslera contuviera su penal. (REUTERS)

Jardim explicó por qué Flamengo no pudo imponerse ante Estudiantes

El entrenador portugués reconoció que su equipo no encontró las soluciones ofensivas que necesitaba, incluso con la ventaja numérica. También defendió las modificaciones que realizó durante el encuentro y destacó el planteo del conjunto argentino.

“Es una frustración grande y una decepción”, expresó Jardim, quien agradeció el apoyo de los hinchas que colmaron el Maracaná. Al analizar el partido, señaló que Flamengo dominó, pero apenas generó dos situaciones claras y no logró traducir ese control en goles.

Leonardo Jardim, DT del Flamengo. (EFE) Leonardo Jardim, DT del Flamengo. (EFE)

El ex Cruzeiro consideró que podría haber sido más efectivo y agresivo, aunque destacó el mérito de Estudiantes. Según explicó, de los cuatro enfrentamientos que disputaron entre sí, estos fueron los dos en los que Flamengo generó menos peligro y tuvo menor presencia en el área rival.

Leonardo Jardim ante Estudiantes de La Plata. (AP) Leonardo Jardim ante Estudiantes de La Plata. (AP)

Por último, respaldó a sus futbolistas por la ejecución de los penales. Consideró que jugadores de ese nivel, con experiencia en cientos de partidos y definiciones, deben asumir la responsabilidad y elegir cómo patear.

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