​Atención Estudiantes: con Palmeiras clasificado, qué día y dónde se juega la final de la Copa Libertadores 

Ya conocemos al primer finalista de la Copa Libertadores 2026: Palmeiras superó a Fluminense en una definición infartante y se metió en la gran final del torneo más importante del continente. Tras el triunfo 2-1 del Verdao en la ida, el Flu se impuso por 1-0 en la revancha y todo se definió en los penales. Allí, Carlos Miguel fue figura y le dio la clasificación al conjunto paulista.

De esta manera, Palmeiras sacó pasaje para la definición, que se disputará en el Estadio Centenario de Uruguay. Su rival será Flamengo o Estudiantes, que se enfrentarán este jueves en el Maracaná tras el 0-0 en La Plata. Acá, todos los detalles de la gran definición.

Palmeiras es el primer finalista

En una semifinal 100% brasileña, el Verdao dejó en el camino a Fluminense y se convirtió en el primer finalista. El equipo pauista, que cuenta con Agustín Giay y con el Flaco López como gran figura, se impuso 2-1 en la ida en el Maracaná (el argentino anotó un gol) y, aunque luego cayó 1-0 como local, se impuso 5-3 en los penales y logró la clasificación.

Palmeiras comenzó su andar en la Libertadores 2026 en el Grupo F, en el que salió segundo por detrás de Cerro Porteño. Sin embargo, se tomó revancha y eliminó al propio equipo paraguay por un global de 2 a 1 en los octavos de final. Posteriormente, superó por penales a Liga de Quito (habían igualado 3-3 en la serie) y ahora superó al Fluminense para sellar su boleto a Montevideo.

Flaco Lopez, autor de un tanto en la ida (AP Photo/Bruna Prado) Flaco Lopez, autor de un tanto en la ida (AP Photo/Bruna Prado)

Estudiantes visita al Flamengo en busca del segundo lugar en la gran final

Estudiantes irá por su Maracanazo. Este jueves, el Pincha visitará al Flamengo por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores con el objetivo de conseguir un triunfo histórico y la clasificación a la gran definición del certamen continental. El equipo de Alexander Medina mereció más en la ida pero no logró pasar del 0-0, por lo que ahora tratará de dar un golpe sobre la mesa en Brasil y eliminar al vigente campeón.

Estudiantes y Flamengo igualaron 0-0 en la ida (AP Photo/Natacha Pisarenko) Estudiantes y Flamengo igualaron 0-0 en la ida (AP Photo/Natacha Pisarenko)

El encuentro se disputará este jueves 22 de octubre de 2026 a las 21:30 (hora de Argentina) en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, y se podrá ver en vivo por la pantallas de Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium.

¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Libertadores 2026?

La gran final de la Copa Libertadores 2026 se disputará el sábado 28 de noviembre de 2026. La sede elegida por la Conmebol para albergar la definición a partido único es el histórico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Este mítico escenario cuenta con capacidad para más de 60.000 espectadores y contará con ambas hinchadas.

El horario oficial del encuentro aún no fue confirmado por la organización, pero se anunciará cuando se confirmen los dos finalistas.

La llave de la Copa Libertadores, con Palmeiras finalista. La llave de la Copa Libertadores, con Palmeiras finalista.

¿Qué canal transmitirá la final de la Copa Libertadores 2026 en vivo?

La transmisión en vivo para Argentina y gran parte de Sudamérica estará a cargo de Fox Sports y Telefe, y también se podrá ver por streaming a través de Disney+. Además, vas a poder seguir toda la previa, las novedades y el minuto a minuto a través de Olé.

La ficha de la gran final de la Copa Libertadores

Partido : Palmeiras vs. Flamengo o Estudiantes, por la final de la Copa Libertadores 2026

: Palmeiras vs. Flamengo o Estudiantes, por la final de la Copa Libertadores 2026 Hora : A confirmar por Conmebol

: A confirmar por Conmebol Estadio : Estadio Centenario

: Estadio Centenario Ciudad : Montevideo, Uruguay

: Montevideo, Uruguay TV: Fox Sports, Telefe y Disney+

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