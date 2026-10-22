​Domínguez, antes de la final contra Boca: “Tienen nuevo entrenador, se sienten mucho más fuertes y están en un buen momento” 

Atlético Mineiro sufrió y tuvo una derrota por 2-0 ante Montevideo City Torque este miércoles por la noche pero, gracias a la victoria 3-0 obtenida en la ida, se clasificó a la final de la Sudamericana. Y allí, se verá las caras con Boca, que logró meterse con un triunfazo 3-1 (3-2 en el global) sobre Vasco da Gama el martes en el Maracaná. Sabe Eduardo Domínguez, DT del Galo, que será un duelo durísimo. Y ya hizo referencia al mismo…

“Estamos muy contentos de jugar una final y de llegar bien. Llegamos bien de la cabeza sobre todo. Sabemos el poderío que tiene Boca, en mi país y en el continente”, advirtió Domínguez, quien llegó a sonar en diversas ocasiones para dirigir al Xeneize.

Sin profundizar demasiado sobre su rival, destacó el crecimiento que Boca tuvo con la llegada de Rodolfo el Vasco Arruabarrena y el buen momento que atraviesa: “Tiene un nuevo entrenador, se sienten mucho más fuertes y están en un buen mommento, peleando el torneo argentino (Clausura), la Copa Argentina… Hay que tener el respeto que hay que tener, pero estamos enfocados en lo que podemos hacer. Lo que puedan hacer ellos, problema de ellos; nosotros tenemos que estar enfocados en nosotros”.

“Tenemos tiempo para comenzar a trabajar, tenemos muchos partidos por delante para estar pensando ahora en la final“, agregó el Barba, que fue subcampeón de la Sudamericana en 2015 con Huracán (perdió la final ante Independiente Santa Fe).

E hizo enfásis en todos los duelos clave que Mineiro tendrá hasta la final con Boca, porque, al igual que su rival, está en carrera también en otro frente: la Copa de Brasil, en la que se encuentra en las semifinales y en donde enfrentará a Gremio, y en lucha (6° con 50 puntos) por meterse a los puestos de clasificación directa a la Libertadores 2027 por el Brasileirao.

“En la final tenemos que enfocarnos el 21 de noviembre, no antes. Ahora tenemos que preparar el partido contra Flamengo por el torneo (26/10). Es un rival que ya conocemos todos cómo juega. Vamos a ir partido a partido porque enfrente tenemos también la semifinal de la Copa de Brasil y es muy importante para nosotros”, completó Domínguez, que le ganó los dos mata-mata que tuvo contra Boca en su carrera: un 3-2 en las semifinales de la Copa Argentina 2023 con Estudiantes y un 1-1 (3-1 en penales) en las semis de la Copa de la Liga Profesional 2024.

Domínguez, DT de Atlético Mineiro. (Foto: AP) Domínguez, DT de Atlético Mineiro. (Foto: AP)

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