​10 batallas y el día que convirtieron en el Monumental: la historia que une a Ponzio y Romero antes de River-Racing 

El destino tiene estas cosas. Hoy, los trajes de Leonardo Ponzio y Sebastián Romero lucen idénticos, confeccionados por el mismo sastre. A ambos les tocó agarrar la manguera de urgencia para apagar incendios y ponerse el buzo de técnicos interinos en momentos difíciles tanto en Núñez como en Avellaneda. El León asumió en River con la urgencia-necesidad de ganar el Clausura y asegurar la clasificación a la Copa Libertadores 2027. Chirola, por su parte, le puso el peso a un contexto caliente en Racing, con el único objetivo de armar los cimientos de un plantel golpeado para el próximo año. Sin embargo, antes de pararse a dar indicaciones desde la línea de cal, estos dos referentes supieron sacarse chispas adentro de la cancha, con un antecedente especial.

Fueron exactamente 10 los cruces oficiales en los que Ponzio y Romero se vieron las caras de pantalones cortos y botines, con 555 minutos juntos en cancha. Una decena de batallas en el círculo central entre dos mediocampistas que no regalaban ni un centímetro. Leo, fiel a su estirpe de número #5 clásico, aunque en sus inicios en el fútbol argentino supiera hacer la banda derecha sin problemas. Y Chirola, un interior incansable, polifuncional y siempre tiempista a la hora de los relevos.

El historial de aquellos enfrentamientos marca una clara ventaja para el emblema millonario. Ponzio se quedó con cinco victorias, empataron en cuatro oportunidades y Romero apenas pudo festejar en una ocasión (un 1-0 jugando para Quilmes en el Torneo 2012/13). A lo largo de esa línea de tiempo, el León defendió las camisetas de Newell’s y del club de Núñez, mientras que el actual DT de la Academia supo vestir los colores de Racing, Gimnasia y Esgrima La Plata y el Cervecero.

Leo Ponzio en River en 2012. EFE. Leo Ponzio en River en 2012. EFE.

Al revisar el archivo, el choque más vibrante entre ambos fue el 22 de febrero de 2015. Por la segunda fecha de aquel campeonato, River recibía a Quilmes en el Monumental en lo que terminó siendo un partidazo que finalizó 2 a 2. Lo curioso de aquella tarde de domingo fue que ambos se disfrazaron de delanteros.

Sebastián Romero en 2014 con la de Quilmes. Foto: Mauricio Nievas. Sebastián Romero en 2014 con la de Quilmes. Foto: Mauricio Nievas.

Primero, Ponzio capturó un rechazo pasos de la medialuna y sacó un zurdazo para el 2-1 parcial. Sin embargo, a 14 minutos del final, Romero definió cruzado en el área para vencer a Trapito Barovero y anotar el primero de los dos goles al CARP con LP en cancha (volvería a anotarle un año más tarde en una goleada millonaria por 5-1).

El único mano a mano copero

De todos los juegos que los cruzaron, apenas hubo un mata-mata y fue en diciembre de 2016, por las semifinales de la Copa Argentina. Aquella noche en San Juan, el River de Ponzio superó 2-0 al Gimnasia de Romero con goles de Sebastián Driussi y Lucas Alario, allanando el camino hacia un título que terminó siendo vital en la era dorada de Marcelo Gallardo.

Los años pasaron, los botines de tapones altos quedaron colgados en el placard y cambiaron el roce por los pizarrones, la táctica y la estrategia en un presente que los encuentra necesitados de victorias. Pero el espíritu de lucha que mostraron en aquellos viejos cruces sigue intacto…





Los 10 enfrentamientos entre Ponzio y Romero

Torneo 02/03 (Fecha 15): Racing 0 – 1 Newell’s

Torneo 02/03 (Fecha 15): Newell’s 1 – 1 Racing

Torneo 08/09 (Fecha 9): Gimnasia 0 – 0 River

Torneo 11/12 (Fecha 23): River 0 – 0 Quilmes

Torneo 12/13 (Fecha 11): Quilmes 1 – 0 River

Torneo 13/14 (Fecha 19): Quilmes 1 – 1 River

Torneo 2015 (Fecha 2): River 2 – 2 Quilmes

Torneo 2016 (Fecha 1): River 5 – 1 Quilmes

Copa Argentina 2016 (Semifinales): River 2 – 0 Gimnasia

Torneo 16/17 (Fecha 25): Gimnasia 0 – 3 River

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