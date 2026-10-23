​Estudiantes finalista de la Libertadores: la felicitación de Claudio Tapia a “su presidente” y la diferencia con Riquelme 

Estudiantes hizo historia: resistió con uno menos en el Maracaná, venció a Flamengo por penales y se clasificó a la final de la Copa Libertadores en busca de su quinta estrella continental. Y entre los mensajes de felicitaciones, apareció el de Claudio Tapia.

Consumada la victoria, el presidente de la AFA se volvió a la red social X para saludar al Pincha: “Felicitaciones a Estudiantes, a su plantel, a su cuerpo técnico, a su presidente y a toda la gente del Pincha por la clasificación a la final de la Libertadores. En representación del fútbol argentino y en busca de una nueva consagración. ¡Muchos éxitos en Montevideo!”.

La formalidad del mensaje se corresponde con el objetivo que alcanzó un equipo argentino. Lo particular es que, en medio de su enfrentamiento con Juan Sebastián Verón, esta vez incluyó al presidente del León en su reconocimiento, aunque evitó nombrarlo por su nombre y apellido.

Claudio Tapia felicitó a Estudiantes por su clasificación a la final de la Copa Libertadores. Claudio Tapia felicitó a Estudiantes por su clasificación a la final de la Copa Libertadores.

Esa diferencia quedó marcada con un mensaje muy similar que Tapia posteó 48 horas antes, cuando Boca avanzó a la definición de la Sudamericana. Aunque en el caso del Xeneize, Chiqui sí nombró a Juan Román Riquelme, su presidente.

“Felicitaciones a @BocaJrsOficial, a su presidente Juan Román Riquelme y Comisión Directiva, a los jugadores, al cuerpo técnico y a todo el pueblo Xeneize por la clasificación a la final de la @Sudamerican a. Una vez más, el fútbol argentino en busca de una nueva copa internacional. ¡El mayor de los éxitos en Barranquilla!”, había escrito el pope de AFA 48 horas antes.

La sutil diferencia entre el saludo de Tapia a Boca finalista respecto del de Estudiantes finalista. La sutil diferencia entre el saludo de Tapia a Boca finalista respecto del de Estudiantes finalista.

¿Por qué están enfrentados Tapia y Verón?

La diferencia de pensamientos y la forma de organizar el fútbol argentino y sus torneos es el eje de que Tapia y Verón caminen por veredas opuestas. De hecho, la Bruja tiene un frente abierto con River en oposición a la actual conducción de la AFA. Y tiene dos capítulos álgidos.

Uno es la vez que la AFA decidió darle a Rosario Central el reconocimiento de campeón anual y Estudiantes se negó a hacerle un pasillo de honor: los jugadores se pararon de espaldas a la salida del equipo canalla.

El otro, más reciente, tiene que ver con el enojo de Verón con Darío Herrera, por los fallos arbitrales que lo perjudicaron en la final de la Supercopa Internacional, justamente contra los rosarinos. Por sus insultos al árbitro e ingresar al campo sin autorización, la Bruja fue suspendido por tres meses para actividades oficiales de representación ante la AFA.

Ese día, en Santiago del Estero, Tapia no subió a darle la medalla de plata al Pincha y sí apareció en el escenario para premiar a los jueces y a Rosario Central como campeón.

Chiqui Tapia le colocó la medalla de campeón a Di María. Chiqui Tapia le colocó la medalla de campeón a Di María.

También se dio que en la consagración de Estudiantes en el Torneo Clausura 2025, Chiqui felicitó al plantel, al cuerpo técnico y a la Comisión Directiva, pero no hizo una mención específica a Verón. Ahora, con el Pincha nuevamente en una instancia decisiva y en busca de otro título internacional, el tono del saludo incluyó al máximo dirigente del club.

Verón y su palito a Tapia tras la clasificación de Estudiantes a la final de la Libertadores

Ya esta mañana, antes de regresar a Argentina, Verón habló con ESPN y valoró el pase de Estudiantes a la final: “Cuesta muchísimo. Un partido así lo tenés que jugar de esa forma, al 110%. Y hay veces que no no alcanza. Para el fútbol argentino es importante, pero si mejorara, podríamos ver mucho más de esto. Necesita una mejora en todos los aspectos para poder competir”.

Verón en el Maracaná, antes de la clasificación de Estudiantes a la final de la Libertadores (Foto: Prensa Estudiantes). Verón en el Maracaná, antes de la clasificación de Estudiantes a la final de la Libertadores (Foto: Prensa Estudiantes).

Y para cerrar, sin nombrarlo, la Bruja le mandó un mensaje a Tapia: “Lo vengo diciendo de hace rato. Y ojalá que estas cosas no se utilicen como un ‘vieron que’. Obviamente se puede con buena planificación y con buen equipo, pero también con recursos y una buena organización en los campeonatos y eso es lo que nos falta a nosotros”.

¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Libertadores 2026?

La gran final de la Copa Libertadores 2026 se disputará el sábado 28 de noviembre de 2026 (hora a confirmar). La sede elegida por la Conmebol para albergar la definición a partido único es el histórico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Este mítico escenario cuenta con capacidad para más de 60.000 espectadores y contará con ambas hinchadas.

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