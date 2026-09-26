​Qué dijeron los clubes de Brasil tras oficializarse un decreto que prohíbe las apuestas deportivas 

Crece la tensión en Brasil. Tras oficializarse el decreto que prohíbe las apuestas deportivas, clubes como Flamengo y Fluminense analizan el alcance real de la medida provisoria que adoptó el gobierno de Lula da Silva y evalúan las consecuencias que traerá.

Teniendo en cuenta que 14 de los 20 equipos de la Primera División están patrocinados por estas empresas, la decisión supone, en principio, una importante pérdida económica. Sin embargo, varias instituciones incluso plantean un escenario mucho más catastrófico.

Aunque el presidente insistió con que la resolución es temporal y tiene como principal objetivo frenar el crecimiento de la ludopatía, el impacto en las arcas será prácticamente inmediato. “Prohibir a las empresas que operan legalmente no significa acabar con ellas. El juego no desaparece y el mercado clandestino crecerá y ocupará ese espacio”, advirtió el Mengao en un extenso comunicado.

Lula da Silva. (EFE) Lula da Silva. (EFE)

El conflicto también golpea de lleno al rubro textil. De hecho, el Tricolor lo mencionó en uno de los descargos que publicó. “Las tiendas tienen seis meses de stock de camisetas con la marca del patrocinador principal. Un cambio abrupto genera pérdidas y puede costar miles de empleos en toda la cadena”, argumentaron.

Un detalle no menor: la medida no alcanza a los individuos. Por ende, si los hinchas siguen utilizando casacas con estos logos impresos, no serán multados. De hecho, tampoco se les impedirá ingresar a los estadios ni usarlas en la vida cotidiana.

¿Qué equipos de Brasil no se verán afectados por la prohibición de las casas de apuestas?

Actualmente, hay cuatro equipos que no están patrocinados por casas de apuestas. Se trata de Athletico Paranaense, Bahia, Coritiba e Internacional.

Luego, existen otros dos con asteriscos: Gremio (que días atrás firmó un acuerdo que nunca llegó a ejecutarse) y Mirassol, que tiene un pequeño logo en su camiseta pero no sustenta gran parte de sus ingresos por esta vía.

¿Qué dijo Lula da Silva sobre la medida?

Durante su discurso, el presidente fue claro. “Firmé una medida provisoria que prohíbe todas las apuestas deportivas y los casinos online en el país. Una medida dura, drástica y necesaria. Las bets se habían convertido en un cáncer. O le sacábamos este tumor o él iba a terminar con nosotros“, soltó.

Lula da Silva. (REUTER) Lula da Silva. (REUTER)

Según datos oficiales, las plataformas extrajeron más de 60 mil millones de reales (11.500 millones de dólares) de las familias solo en el último año. Por lo tanto, Lula tomó esta determinación a días de las elecciones presidenciales, en las que su principal oponente es Flavio Bolsonaro, hijo del ex mandatario.

Pese a que es algo de consumo masivo, se difundieron encuestas que aseguraron que el 75% de los brasileños apoya la prohibición total. El sector de las apuestas habría invertido 162 millones de dólares durante 2026 solo en sponsoreo de clubes.

¿Cómo se ejecutará la prohibición de las apuestas deportivas en Brasil?

Desde este mismo viernes 25 de septiembre ya no se permiten nuevos depósitos en las plataformas y hasta el último minuto del 5 de octubre los usuarios tendrán tiempo para retirar su dinero. A partir de ese momento, ningún club o medio de comunicación podrá promocionar una de estas agencias.

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