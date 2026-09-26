​La cuenta pendiente que Arruabarrena buscará pagar contra Racing 

Boca llega al cruce con Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina con una racha que lo respalda y una cuenta pendiente de su entrenador. Rodolfo Arruabarrena nunca le ganó a la Academia como DT xeneize: perdió tres veces en su primera etapa y empató en la única que la enfrentó desde su regreso. Este domingo tendrá una nueva oportunidad, con el pase a semifinales en juego.

El dato gana fuerza por el momento en que aparece. El Vasco viene de romper una racha similar ante San Lorenzo, al que venció 2-0 el fin de semana pasado después de haber perdido los tres cruces de su ciclo anterior. Ahora buscará repetirlo frente a Racing, el único de los grandes al que todavía no pudo superar sentado en el banco de Boca.

La primera vez fue en septiembre de 2014 y tuvo un desarrollo particular. Boca ganaba 1-0 en la Bombonera con un gol de Jonathan Calleri cuando el partido se suspendió a los 56 minutos por la lluvia. Se reanudó once días después y Racing lo dio vuelta con dos goles de Gustavo Bou: 2-1 y primera derrota del Vasco ante la Academia.

El segundo capítulo llegó en octubre de 2015, en el Cilindro. Boca tenía la posibilidad de consagrarse campeón esa tarde, pero cayó 3-1 y debió postergar el festejo. Calleri había empatado de cabeza tras el gol de Marcos Acuña; luego fue expulsado el Cata Díaz, Bou volvió a poner arriba a Racing de penal y Sebastián Saja cerró el marcador, también desde los doce pasos. Boca terminó aquel encuentro con nueve jugadores por la expulsión de Cristian Erbes.

El tercero fue todavía más duro para Arruabarrena. El 28 de febrero de 2016, Racing ganó 1-0 en Avellaneda con un gol temprano de Roger Martínez. Fue el último partido oficial del Vasco en su primer ciclo como entrenador de Boca. Se fue sin haber podido vencer a la Academia.

Pasaron más de diez años hasta el siguiente encuentro, ya en esta segunda etapa. El 23 de agosto de 2026, otra vez en el Cilindro, Boca empezó abajo por un penal convertido por Marcos Rojo, pero Miguel Merentiel marcó el 1-1 antes de la media hora. A diferencia de los tres antecedentes anteriores, el Vasco se llevó un punto. La victoria, sin embargo, siguió pendiente: cuatro partidos, un empate y tres derrotas.

Una cuenta pendiente en el mejor momento de su regreso

Arruabarrena afronta esta nueva chance con un Boca más afirmado que el que dirigió en aquel empate de agosto. En medio de un calendario cargado, fue consolidando una base de jugadores y encontró respuestas en las rotaciones. Ese manejo le permitió competir en todos los frentes y llegar al cruce decisivo con su equipo de cabecera a disposición.

Los números de su regreso acompañan esa evolución: dirigió 18 partidos, ganó nueve, empató siete y perdió apenas dos. Las únicas caídas fueron consecutivas, frente a Riestra y O’Higgins; después de esta última, Boca logró avanzar por penales en la Copa. Desde entonces acumula 14 encuentros sin perder, con siete victorias y siete empates.

La serie incluye el triunfo a domicilio ante San Lorenzo, que tuvo para el Vasco un valor adicional. En su primera etapa había perdido 2-0, 1-0 y 4-0 contra el Ciclón, sin siquiera marcarle un gol. El 2-0 del domingo pasado le permitió cortar esa secuencia. Racing le presenta ahora otra oportunidad de saldar una deuda personal, esta vez en un partido sin margen: el que gane seguirá en la Copa Argentina.

RACING VS BOCA

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FOTO GUSTAVO GARELLO cancha de racing club campeonato torneo primera division 2015 futbol futbolistas partido racing club boca juniors RACING VS BOCA18-10-15FOTO GUSTAVO GARELLO cancha de racing club campeonato torneo primera division 2015 futbol futbolistas partido racing club boca juniors

El antecedente no se extiende de la misma manera a los otros grandes. Como DT de Boca, Arruabarrena enfrentó dos veces a Independiente, con una victoria y un empate. Contra River disputó siete partidos oficiales: ganó dos, empató tres y perdió dos. Racing conserva, entonces, una particularidad en su recorrido por los clásicos.

La ilusión de dar otro paso en un semestre clave

Y el desafío llega cuando Boca tiene mucho más que una racha por delante. Busca meterse en otra semifinal de Copa Argentina, pelea el Clausura y el primer puesto de la tabla anual, y ya espera el cruce con Vasco da Gama por las semifinales de la Sudamericana. En ese escenario, ganarle por primera vez a Racing sería para Arruabarrena una marca personal cumplida. Para su equipo, significaría dar otro paso en una temporada en la que todavía compite por todo.

Arruabarrena buscará cortar su mala racha como DT ante Racing (Prensa Boca). Arruabarrena buscará cortar su mala racha como DT ante Racing (Prensa Boca).

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