​Primera Nacional: cómo se definen los ascensos, los descensos y qué le falta jugar a cada uno 

Definitivamente, la Primera Nacional entró en su recta final. A este eterno torneo sólo le quedan cinco de las 36 fechas y todavía todo está en juego: la lucha por ganar cada zona y llegar a la final, la clasificación al Reducido y la pelea por evitar los cuatro descensos (dos por zona). Y a todos les queda un duro camino por recorrer en las próximas y decisivas semanas.
Hoy, la final por el primer ascenso (en cancha neutral) sería Ferro-Tristán Suárez, pero con 15 puntos en juego todo puede pasar. En la Zona A, Ferro tiene 58 puntos y luego se ubican Morón (55), Godoy Cruz (52), Deportivo Madryn (50), Colón (49), Almirante Brown (46), Estudiantes (45) y Ciudad de Bolívar (42). Del 2° al 8° están en puestos de Reducido, al que también aspiran Los Andes (37), Chaco For Ever y Defensores de Belgrano (ambos con 36) y Racing de Córdoba (35).
En la Zona B, Tristán Suárez tiene 54 puntos y luego están Temperley (53), Gimnasia de Jujuy (53), Atlanta (49), Midland (47), San Martín SJ (45), Gimnasia y Tiro (45) y Colegiales (43). También, del 2° al 8° en lugares de Reducido, con Rafaela (42), Deportivo Maipú (41) y San Martín de Tucumán (39) con aspiraciones concretas.
La final es a partido único en cancha neutral: el que gane asciende a Primera y el que pierde pasa a la segunda fase del Reducido. Hoy, los partidos de la primera fase serían D. Morón-Colegiales, Godoy Cruz-Gimnasia y Tiro, D. Madryn-San Martín SJ, Temperley-Ciudad de Bolívar, Gimnasia de Jujuy-Estudiantes, Atlanta-A. Brown y Colón-Midland.
La otra lucha
Los cuatro equipos que desciendan van a ser los dos peores de cada zona. En este momento, Acassuso (29) está descendiendo en la Zona A, mientras que habría un desempate entre San Telmo y San Miguel (los dos con 31). Ahí nomás están Mitre y Central Norte (32), además de All Boys (33) y Racing (35). En la Zona B, Güemes (23) y Chacarita (30) son los que hoy están bajando de categoría. Patronato (31), Chicago (33) y Almagro (35) no pueden descuidarse de ninguna manera.
Hay que tener en cuenta que en caso de empate en puntos, ya sea por un lugar en la final como en el Reducido se define por diferencia de goles; mientras que si hay igualdad en puntos en la lucha por evitar el descenso se juega un partido desempate.
LO QUE FALTA JUGARSE, FECHA POR FECHA
FECHA 31
Zona A
Estudiantes 2 (D. Rostagno e I. Vera) – San Miguel 1 (L. Delgado)
Ciudad de Bolívar 2 (G. Sánchez y F. Peralta) – Chaco For Ever 1 (L. Fernández)
All Boys 0 – Colón 0
Dep. Madryn 0 – Central Norte 0
Alte. Brown 0 – Acassuso 1 (D. Escalante)
27/9 (15.30): Los Andes vs. Dep. Morón
27/9 (15.30): Def. de Belgrano vs. Ferro
27/9 (16): Mitre vs. San Telmo
27/9 (17): Racing (Cba.) vs. Godoy Cruz
Zona B
Quilmes 2 (A. Lavezzi y G. Vega) – Güemes 0
Colegiales 2 (M. Albertengo y L. Ortíz) – Chacarita Jrs. 1 (C. Guanca)
27/9 (15.30): Almagro vs. Nueva Chicago
27/9 (15.30): Atlanta vs. Agropecuario
27/9 (16): Patronato vs. San Martín (S.J.)
27/9 (16): Gimnasia de Jujuy vs. San Martín (T.)
27/9 (16.30): Maipú vs. Temperley
27/9 (16.30): Midland vs. Tristán Suárez
27/9 (18): Gimnasia y Tiro vs. At. de Rafaela
FECHA 32
Zona A
Central Norte vs. Racing (Cba.)
Ferro vs. Dep. Madryn
Chaco For Ever vs. Defensores de Belgrano
Acassuso vs. Ciudad de Bolívar
San Telmo vs. Alte. Brown
San Miguel vs. Mitre
Colón vs. Estudiantes
Dep. Morón vs. All Boys
Godoy Cruz vs. Los Andes
Zona B
Temperley vs. Gimnasia de Jujuy
Nueva Chicago vs. Dep. Maipú
San Martín (S.J.) vs. Almagro
Chacarita vs. Patronato
Güemes vs. Colegiales
T. Suárez vs. Quilmes
Agropecuario vs. Midland
At. de Rafaela vs. Atlanta
San Martín (T.) vs. Gimnasia y Tiro
FECHA 33
Zona A
Racing (Cba.) vs. Los Andes
All Boys vs. Godoy Cruz
Estudiantes vs. Dep. Morón
Mitre vs. Colón
Alte. Brown vs. San Miguel
Ciudad. de Bolívar vs. San Telmo
Defensores de Belgrano vs. Acassuso
Dep. Madryn vs. Chaco For Ever
Central Norte vs. Ferro
Zona B
Gimnasia de Jujuy vs. Gimnasia y Tiro
Atlanta vs. San Martín (T.)
Midland vs. At. de Rafaela
Quilmes vs. Agropecuario
Colegiales vs. T. Suárez
Patronato vs. Güemes
Almagro vs. Chacarita
Dep. Maipú vs. San Martín (S.J.)
Temperley vs. Nueva Chicago
FECHA 34
Zona A
Ferro vs. Racing (Cba.)
Chaco For Ever vs. Central Norte
Acassuso vs. Dep. Madryn
San Telmo vs. Defensores de Belgrano
San Miguel vs. Ciudad de Bolívar
Colón vs. Alte. Brown
Dep. Morón vs. Mitre
Godoy Cruz vs. Estudiantes
Los Andes vs. All Boys
Zona B
Nueva Chicago vs. Gimnasia de Jujuy
San Martín (S.J.) vs. Temperley
Chacarita vs. Dep. Maipú
Güemes vs. Almagro
T. Suárez vs. Patronato
Agropecuario vs. Colegiales
At. de Rafaela vs. Quilmes
San Martín (T.) vs. Midland
Gimnasia Tiro vs. Atlanta
FECHA 35
Zona A
Racing (Cba.) vs. All Boys
Estudiantes vs. Los Andes
Mitre vs. Godoy Cruz
Alte. Brown vs. Dep. Morón
Ciudad de Bolívar vs. Colón
Def. de Belgrano vs. San Miguel
Dep. Madryn vs. San Telmo
Central Norte vs. Acassuso
Ferro vs. Chaco For Ever
Zona B
Gimnasia de Jujuy vs. Atlanta
Midland vs. Gimnasia y Tiro
Quilmes vs. San Martín (T.)
Colegiales vs. At. de Rafaela
Patronato vs. Agropecuario
Almagro vs. T. Suárez
Dep. Maipú vs. Güemes
Temperley vs. Chacarita
Nueva Chicago vs. San Martín (S.J.)
FECHA 36
Zona A
Chaco For Ever vs. Racing (Cba.)
Acassuso vs. Ferro
San Telmo vs. Central Norte
San Miguel vs. Dep. Madryn
Colón vs. Defensores de Belgrano
Dep. Morón vs. Ciudad de Bolívar
Godoy Cruz vs. Alte. Brown
Los Andes vs. Mitre
All Boys vs. Estudiantes
Zona B
San Martín (S.J.) vs. Gimnasia de Jujuy
Chacarita vs. Nueva Chicago
Güemes vs. Temperley
T. Suárez vs. Dep. Maipú
Agropecuario vs. Almagro
At. de Rafaela vs. Patronato
San Martín (T.) vs. Colegiales
Gimnasia y Tiro vs. Quilmes
Atlanta vs. Midland