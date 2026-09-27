​Primera Nacional: cómo se definen los ascensos, los descensos y qué le falta jugar a cada uno 

Definitivamente, la Primera Nacional entró en su recta final. A este eterno torneo sólo le quedan cinco de las 36 fechas y todavía todo está en juego: la lucha por ganar cada zona y llegar a la final, la clasificación al Reducido y la pelea por evitar los cuatro descensos (dos por zona). Y a todos les queda un duro camino por recorrer en las próximas y decisivas semanas.

Hoy, la final por el primer ascenso (en cancha neutral) sería Ferro-Tristán Suárez, pero con 15 puntos en juego todo puede pasar. En la Zona A, Ferro tiene 58 puntos y luego se ubican Morón (55), Godoy Cruz (52), Deportivo Madryn (50), Colón (49), Almirante Brown (46), Estudiantes (45) y Ciudad de Bolívar (42). Del 2° al 8° están en puestos de Reducido, al que también aspiran Los Andes (37), Chaco For Ever y Defensores de Belgrano (ambos con 36) y Racing de Córdoba (35).

El festejo de Ferro, ilusionado (Prensa Ferro). El festejo de Ferro, ilusionado (Prensa Ferro).

En la Zona B, Tristán Suárez tiene 54 puntos y luego están Temperley (53), Gimnasia de Jujuy (53), Atlanta (49), Midland (47), San Martín SJ (45), Gimnasia y Tiro (45) y Colegiales (43). También, del 2° al 8° en lugares de Reducido, con Rafaela (42), Deportivo Maipú (41) y San Martín de Tucumán (39) con aspiraciones concretas.

Tristán Suárez y una gran ilusión (prensa Tristán Suárez). Tristán Suárez y una gran ilusión (prensa Tristán Suárez).

La final es a partido único en cancha neutral: el que gane asciende a Primera y el que pierde pasa a la segunda fase del Reducido. Hoy, los partidos de la primera fase serían D. Morón-Colegiales, Godoy Cruz-Gimnasia y Tiro, D. Madryn-San Martín SJ, Temperley-Ciudad de Bolívar, Gimnasia de Jujuy-Estudiantes, Atlanta-A. Brown y Colón-Midland.

La otra lucha

Los cuatro equipos que desciendan van a ser los dos peores de cada zona. En este momento, Acassuso (29) está descendiendo en la Zona A, mientras que habría un desempate entre San Telmo y San Miguel (los dos con 31). Ahí nomás están Mitre y Central Norte (32), además de All Boys (33) y Racing (35). En la Zona B, Güemes (23) y Chacarita (30) son los que hoy están bajando de categoría. Patronato (31), Chicago (33) y Almagro (35) no pueden descuidarse de ninguna manera.

Hay que tener en cuenta que en caso de empate en puntos, ya sea por un lugar en la final como en el Reducido se define por diferencia de goles; mientras que si hay igualdad en puntos en la lucha por evitar el descenso se juega un partido desempate.

LO QUE FALTA JUGARSE, FECHA POR FECHA

FECHA 31

Zona A

Estudiantes 2 (D. Rostagno e I. Vera) – San Miguel 1 (L. Delgado)

Ciudad de Bolívar 2 (G. Sánchez y F. Peralta) – Chaco For Ever 1 (L. Fernández)

All Boys 0 – Colón 0

Dep. Madryn 0 – Central Norte 0

Alte. Brown 0 – Acassuso 1 (D. Escalante)

27/9 (15.30): Los Andes vs. Dep. Morón

27/9 (15.30): Def. de Belgrano vs. Ferro

27/9 (16): Mitre vs. San Telmo

27/9 (17): Racing (Cba.) vs. Godoy Cruz

Zona B

Quilmes 2 (A. Lavezzi y G. Vega) – Güemes 0

Colegiales 2 (M. Albertengo y L. Ortíz) – Chacarita Jrs. 1 (C. Guanca)

27/9 (15.30): Almagro vs. Nueva Chicago

27/9 (15.30): Atlanta vs. Agropecuario

27/9 (16): Patronato vs. San Martín (S.J.)

27/9 (16): Gimnasia de Jujuy vs. San Martín (T.)

27/9 (16.30): Maipú vs. Temperley

27/9 (16.30): Midland vs. Tristán Suárez

27/9 (18): Gimnasia y Tiro vs. At. de Rafaela

FECHA 32

Zona A

Central Norte vs. Racing (Cba.)

Ferro vs. Dep. Madryn

Chaco For Ever vs. Defensores de Belgrano

Acassuso vs. Ciudad de Bolívar

San Telmo vs. Alte. Brown

San Miguel vs. Mitre

Colón vs. Estudiantes

Dep. Morón vs. All Boys

Godoy Cruz vs. Los Andes

Zona B

Temperley vs. Gimnasia de Jujuy

Nueva Chicago vs. Dep. Maipú

San Martín (S.J.) vs. Almagro

Chacarita vs. Patronato

Güemes vs. Colegiales

T. Suárez vs. Quilmes

Agropecuario vs. Midland

At. de Rafaela vs. Atlanta

San Martín (T.) vs. Gimnasia y Tiro

FECHA 33

Zona A

Racing (Cba.) vs. Los Andes

All Boys vs. Godoy Cruz

Estudiantes vs. Dep. Morón

Mitre vs. Colón

Alte. Brown vs. San Miguel

Ciudad. de Bolívar vs. San Telmo

Defensores de Belgrano vs. Acassuso

Dep. Madryn vs. Chaco For Ever

Central Norte vs. Ferro

Zona B

Gimnasia de Jujuy vs. Gimnasia y Tiro

Atlanta vs. San Martín (T.)

Midland vs. At. de Rafaela

Quilmes vs. Agropecuario

Colegiales vs. T. Suárez

Patronato vs. Güemes

Almagro vs. Chacarita

Dep. Maipú vs. San Martín (S.J.)

Temperley vs. Nueva Chicago

FECHA 34

Zona A

Ferro vs. Racing (Cba.)

Chaco For Ever vs. Central Norte

Acassuso vs. Dep. Madryn

San Telmo vs. Defensores de Belgrano

San Miguel vs. Ciudad de Bolívar

Colón vs. Alte. Brown

Dep. Morón vs. Mitre

Godoy Cruz vs. Estudiantes

Los Andes vs. All Boys

Zona B

Nueva Chicago vs. Gimnasia de Jujuy

San Martín (S.J.) vs. Temperley

Chacarita vs. Dep. Maipú

Güemes vs. Almagro

T. Suárez vs. Patronato

Agropecuario vs. Colegiales

At. de Rafaela vs. Quilmes

San Martín (T.) vs. Midland

Gimnasia Tiro vs. Atlanta

FECHA 35

Zona A

Racing (Cba.) vs. All Boys

Estudiantes vs. Los Andes

Mitre vs. Godoy Cruz

Alte. Brown vs. Dep. Morón

Ciudad de Bolívar vs. Colón

Def. de Belgrano vs. San Miguel

Dep. Madryn vs. San Telmo

Central Norte vs. Acassuso

Ferro vs. Chaco For Ever

Zona B

Gimnasia de Jujuy vs. Atlanta

Midland vs. Gimnasia y Tiro

Quilmes vs. San Martín (T.)

Colegiales vs. At. de Rafaela

Patronato vs. Agropecuario

Almagro vs. T. Suárez

Dep. Maipú vs. Güemes

Temperley vs. Chacarita

Nueva Chicago vs. San Martín (S.J.)

FECHA 36

Zona A

Chaco For Ever vs. Racing (Cba.)

Acassuso vs. Ferro

San Telmo vs. Central Norte

San Miguel vs. Dep. Madryn

Colón vs. Defensores de Belgrano

Dep. Morón vs. Ciudad de Bolívar

Godoy Cruz vs. Alte. Brown

Los Andes vs. Mitre

All Boys vs. Estudiantes

Zona B

San Martín (S.J.) vs. Gimnasia de Jujuy

Chacarita vs. Nueva Chicago

Güemes vs. Temperley

T. Suárez vs. Dep. Maipú

Agropecuario vs. Almagro

At. de Rafaela vs. Patronato

San Martín (T.) vs. Colegiales

Gimnasia y Tiro vs. Quilmes

Atlanta vs. Midland

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