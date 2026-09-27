​Pochettino a paso firme: su renovado Estados Unidos aplastó a Perú en un amistoso 

El renovado Estados Unidos de Mauricio Pochettino arrancó con una goleada su nuevo ciclo después del Mundial 2026. El seleccionado dirigido por el argentino derrotó 4-1 a Perú en Orlando, por un amistoso correspondiente a la fecha FIFA. El equipo norteamericano se puso rápidamente en ventaja, sufrió el empate de Gianluca Lapadula y terminó imponiendo su jerarquía en el complemento, con tres goles que sentenciaron el compromiso.

El comienzo fue inmejorable para los locales. Apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando Justin Ellis apareció de cabeza para aprovechar un envío de Gio Reyna desde una pelota parada y establecer el 1-0. Perú, sin embargo, reaccionó rápidamente: a los 15′, Yoshimar Yotún metió un centro preciso y Lapadula ganó en las alturas para marcar el 1-1 y devolverle la paridad al encuentro.

Estados Unidos se floreó ante Perú. Estados Unidos se floreó ante Perú.

Con el empate, el conjunto peruano logró resistir los intentos de Estados Unidos y llegó al entretiempo con el marcador igualado. Pedro Gallese tuvo algunas intervenciones importantes para sostener a la Bicolor, que incluso contó con una posibilidad de Oliver Sonne para ponerse en ventaja. Pero el panorama cambió después del descanso, cuando Pochettino movió el banco y encontró respuestas en varios de los jóvenes que ingresaron.

El quiebre llegó a los 64 minutos. Mathis Albert cayó dentro del área después de una infracción de Jesús Pretell y el árbitro sancionó penal. Malik Tillman se hizo cargo de la ejecución y convirtió para devolverle la ventaja a Estados Unidos. La jugada generó algunos cuestionamientos desde el lado peruano, pero el 2-1 terminó siendo el punto de partida de una ráfaga que definió el partido.

Lapadula, autor del único gol peruano. Lapadula, autor del único gol peruano.

Apenas seis minutos después llegó el tercero. Sebastian Berhalter recibió por derecha y envió un centro que encontró a Julian Hall cerca del arco para ampliar la diferencia. Y cuando Perú todavía intentaba reaccionar, Berhalter apareció nuevamente como protagonista: recibió fuera del área, se acomodó y sacó un potente remate que se metió en el ángulo para establecer el 4-1 definitivo.

Estados Unidos lo liquidó en el complemento. Estados Unidos lo liquidó en el complemento.

De esta manera, Estados Unidos comenzó con el pie derecho su camino rumbo al próximo ciclo mundialista y Pochettino aprovechó el amistoso para darle minutos a varios futbolistas jóvenes. Para Perú, conducido por Mano Menezes, fue una derrota dura en el inicio de una gira por Norteamérica que continuará el martes ante México. El seleccionado peruano deberá intentar dejar atrás el segundo tiempo de Orlando, en el que pasó del 1-1 a recibir tres goles en poco más de 20 minutos.

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