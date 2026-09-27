​Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 bajaron el telón con Argentina en el podio 

Después de dos semanas de competencia, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegaron a su fin. Argentina volvió a recibir un evento multideportivo de esta magnitud cuatro años después de los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, que reunieron a cerca de 2.500 atletas. Esta vez, más de 4.000 deportistas de 15 países participaron en 43 deportes, con Rosario, Santa Fe y Rafaela como principales sedes.

La gente acompañó y las tribunas estuvieron explotadas todas las jornadas. Los Fan Fest también fueron otro punto de encuentro. Capi, la mascota de los Juegos, fue una de las grandes atracciones: chicos y grandes se acercaron para sacarse fotos, mientras sus muñecos y pines se agotaron en las tiendas jornada tras jornada.

Capi, la mascota de los Juegos, recibió la medalla de oro tras ser una de las grandes atracciones para chicos y grandes.

(Prensa Juegos Suramericanos). Capi, la mascota de los Juegos, recibió la medalla de oro tras ser una de las grandes atracciones para chicos y grandes.(Prensa Juegos Suramericanos).

En lo deportivo, Argentina terminó segunda en el medallero, detrás de Brasil, tras mantener una reñida pelea con Colombia durante los Juegos. La delegación nacional siguió sumando doradas hasta el último día.

La jornada de este sábado comenzó con una definición argentina en tenis. Lautaro Midón (197°) venció 6-3 y 6-2 a Juan Manuel La Serna (280°) y se quedó con el oro en singles, mientras el catamarqueño obtuvo la plata.

La segunda dorada llegó con el equipo femenino de ráquetbol, integrado por Natalia Méndez, María José Vargas y Valeria Centellas, tras ganarle 2-0 a Bolivia. Luego, Los Gladiadores igualaron 27-27 ante Chile en el último partido y, gracias a que tenían una mejor diferencia de gol que los chilenos, ganaron el oro en handball.

Terminada la actividad deportiva, el Parque del Sur de Santa Fe recibió la ceremonia de clausura. Allí desfilaron las delegaciones de los 15 países, se realizó el traspaso de banderas y fueron reconocidos los voluntarios que acompañaron los Juegos.

Así lució desde arriba el cierre de los Juegos Suramericanos en Santa Fe.

(Prensa Juegos Suramericanos). Así lució desde arriba el cierre de los Juegos Suramericanos en Santa Fe.(Prensa Juegos Suramericanos).

Además, se apagó el fuego, acto que marcó el cierre de Santa Fe 2026. La despedida siguió con la Red de Coros y Orquestas de la provincia, integrada por alrededor de 320 chicos y chicas, la Fiesta Bresh y Capi, mientras Cacho Deicas tuvo a su cargo el último show. Rosario y Rafaela también tuvieron sus últimas actividades en los Fan Fest. Así se cerró una fiesta del deporte y Argentina ya tiene su próximo desafío continental en el horizonte: los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

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