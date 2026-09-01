​Cómo sigue la Copa Argentina 

La Copa Argentina vuelve esta semana. El último clasificado a cuartos se conocerá el próximo miércoles, a las 21.15, en Córdoba, enfrentan Boca y Vélez: el que pase enfrentará a Racing. El otro duelo por un lugar en semifinales será Banfield-Deportivo Riestra.

La AFA anunció que la final de la Copa Argentina se jugará el miércoles 4 de noviembre en sede y horario por definir. El campeón se asegurará un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

La organización debe definir sedes, días y horarios de estos cruces.

La llave de la Copa Argentina. La llave de la Copa Argentina.

Miércoles 2 de septiembre

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