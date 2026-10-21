​¿Qué dijeron en Brasil del gran triunfo de Boca en el Maracaná ante Vasco? 

Boca hizo pata ancha en el Maracaná. Dio vuelta la serie ante Vasco da Gama y, con el 3-2 en el global, se metió en la ansiada final de la Sudamericana. El equipo carioca no supo conservar la diferencia en la ida: más allá de haber empatado el mano a mano en el segundo tiempo, sufrió el error de arquero Leo Jardim tras el zapatazo de Leandro Paredes y dijo adiós. Alegría total para el equipo argentino. ¿Qué repercusiones hubo en la prensa deportiva del país vecino?

Lance tituló: “Maracanazo: Leo Jardim falla en el final y Boca Juniors elimina a Vasco en Sudamericana”. Clara responsabilidad del golero del conjunto local en el tramo final del encuentro. En la misma sintonía fue UOL, muy similar.

Las tapas de los medios de Brasil. Las tapas de los medios de Brasil.

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Globo Esporte, por su parte, hizo más hincapié en la serie y no tanto en el error del arquero. “Oportunidad perdida, Vasco es derrotado en Río después de conseguir la ventaja en juego de ida y dijo adiós en la semifinal de la Copa Sudamericana”, se leyó.

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Parecido, sin dejar de lado el error de su arquero, Espn Brasil redactó: ” Leo Jardim falla en el final y Vasco pierde ante Boca Juniors en un Maracaná repleto, quedando fuera de la final de la Sudamericana”.

La tapa de Espn Brasil. La tapa de Espn Brasil.

Lo que dijeron en Brasil. Lo que dijeron en Brasil.

Por su parte, Meia Hora publicó en su portada el siguiente título: “Vasco pierde contra Boca y dice adiós de la Sudamericana”.

Video: ESPN

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