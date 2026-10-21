​Di Lollo, el de los goles de cabeza: le ganó a Sosa en lo alto y empató la serie con su especialidad 

Es más que un defensor. Lautaro Di Lollo fue, desde que se consolidó en la Primera de Boca, un arma letal también en el área rival. Y justo en el momento que el Xeneize más lo necesitaba para empezar a cambiar la historia de esta semifinal, el defensor otra vez apareció en lo más alto para ilusionar al equipo de Arruabarrena: en la primera que tuvo, marcó el 1-0 que iguala la serie.

El córner, es cierto, tuvo una precisión quirúrgica. Esta vez no fue de Leandro Paredes (que espera en el banco), como tantas otras veces: fue de Lautaro Blanco. Pero el que no falló de arriba, como casi siempre sucede, fue el central que cabeceó cruzado y logró que la pelota se metiera donde el arquero de Vasco nunca llegó.

De los siete goles que Di Lollo tiene en Boca, todos fueron de cabeza. Por eso, no fue casual que esta vez él lo marcara de esa manera y que le diera al Xeneize el mejor comienzo posible de un partido que lo había arrancado en desventaja por el 0-1 en la Bombonera.

Todos festejan con Di Lollo el 1-0 parcial del xeneize. (REUTERS) Todos festejan con Di Lollo el 1-0 parcial del xeneize. (REUTERS)

Para lograrlo, Di Lollo le ganó en el salto a Santiago Sosa, quien opuso una débil resistencia. El ex Racing ni siquiera pudo saltar para mover o para molestar al defensor de Boca, quien vino desde atrás y lo doblegó con total limpieza. Fue en la primera jugada de ataque del visitante, a los tres minutos del primer tiempo, cuando el Xeneize sorprendió a su rival por un comienzo a todo ritmo y generó ese primer córner que transformó en gol.

El defensor está jugando su partido 89 en la Primera del Xeneize y no sólo es hoy el 2 titular del equipo de Arruabarrena, sino uno de los pibes de Boca Predio que más se consolidó y mejor rindió en este tiempo. De hecho, además de marcar el 1-0, tuvo un gran arranque de partido en el Maracaná, cortando cada avance de Vasco en una semi caliente.

Di Lollo, clave en Boca. (EFE) Di Lollo, clave en Boca. (EFE)

Video: ESPN

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