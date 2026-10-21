​Arruabarrena, tras el pase a la final de Boca: “Si no ganamos nada me tendré que ir a la mierda” 

La alegría va por dentro para Rodolfo Arruabarrena y eso quedó claro cuando habló tras el 3-1 de su Boca ante Vasco da Gama. Es que nunca perdió la calma y declaró con total tranquilidad. “Todavía no hemos logrado nada y si no ganamos nada me tendré que ir a la mierda”, dijo a modo tremendista, aunque dejando una sonrisa cómplice al pasar….

Donde sí perdió un poco los estribos fue al momento de repartir halagos entre sus muchachos. “ Tenemos jugadores con ganas de hacer historia”, valoró. Y enseguida siguió: “Los quiero felicitar porque el triunfo es de ellos. Creo que fuimos merecedores de pasar a la final porque hicimos un partido completo y muy inteligente”.

Si bien Arruabarrena remarcó varias veces que no hay que festejar de antemano, destacó que “clasificar a una final es muy importante”, pero también aclaró que el momento de pensar en el partido en Barranquilla será más adelante y que ahora hay otras prioridades: “ En el avión ya hay que pensar en el partido del domingo con Independiente. Es un clásico y tenemos que tratar de mantener la posición en la tabla anual”

A la hora del análisis, el deté lanzó conceptos claros. “ Defendimos bien y supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos”, aseguró. Pero no se quedó solo con eso y remarcó algunas pautas de la planificación que llevó a cabo Boca para dar vuelta el resultado. “ Entendimos cómo teníamos que jugar el partido, hicimos los goles en los momentos justos y no tuvimos esos apuros que habíamos tenido en cancha de Boca”, dijo.

Sobre el final de la charla con los medios, Arruabarrena volvió a tirarle flores a su plantel. “Es todo mérito de este grupo, que lo ha sufrido y que en semestres anteriores han tenido que remar… Hoy pudimos cumplir con el primer objetivo que era llegar a la final”, afirmó.

Tras días de dudas y versiones, Leandro Paredes terminó jugando un poco más de 30 minutos después de apenas una decena de días parado por un desgarro. “Era una decisión difícil, entendí que era bueno que entrara en el segundo tiempo, con el rival algo cansado. Lo importante es que no sintió nada… Sé el esfuerzo que hizo: es el capitán, es líder y hoy lo demostró”, cerró.

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