​Fuerte reacción de Garzón contra Ramírez: “Además de tener un problema con Huracán, miente” 

David Garzón, presidente de Huracán, salió a negar la versión que presentó Nicolás Ramírez, el árbitro de la derrota 2 a 1 ante Gimnasia en el Ducó, por la fecha 13 del Clausura. El juez había denunciado amenazas de parte de la dirigencia durante el entretiempo del partido. Lo hizo en el informe que presentó ante el Tribunal de Disciplina de la AFA.

“No tiene que dirigir nunca más a Huracán, pero si le toca lo dirigirá. A mí no me gusta cancelar a un árbitro”, afirmó el dirigente del Quemero. “Yo no me dedico a amenazar a la gente. El que le golpea la puerta es el jefe del operativo”, aseguró. Y fue contundente: “Me acusa de una amenaza, totalmente mentira. Además de un problema con Huracán, miente también”.

“Yo creo en la buena fe de los árbitros. Soy de hablar con ellos antes y después de los partidos. No creo que Ramírez tenga buena fe con Huracán. Es una opinión personal mía. Hay que ir a las estadísticas, es el árbitro que más penales nos cobra en contra, el que más futbolistas que nos amonesta. No le gusta venir a Huracán, a mí tampoco me gusta que venga. A mí me dirigió dos finales Tello, perdimos las dos y lo saludé. Las perdimos nosotros, no tuvo nada que ver Tello”, agregó en diálogo con Un Buen Momento, por La Red.

“Siempre vamos a hablar con los árbitros, podés enojarte. Pero de ahí a amenazar, no. Los insultos son en todas las canchas. Ramírez se maneja de esa manera, con mucha arrogancia, con mucha soberbia, pone mal a todo el mundo. Pidió custodia especial en Huracán. Predispuso mal a todo el mundo. No es que lo vivimos nosotros, lo vive la gente”, afirmó.

Nicolás Ramírez es el árbitro cuestionado por Garzón (Ariel Carreras). Nicolás Ramírez es el árbitro cuestionado por Garzón (Ariel Carreras).

“Siempre converso con Fede (Beligoy). Acá se llegó a un punto… Ramírez nos dirigió hace seis meses con River, terminó con un informe muy parecido. Pasaron seis meses y nos volvió a dirigir y pasa lo mismo. Me gusta que estas cosas queden en vestuario, código de fútbol. A él le gusta escribir. Le voy a poner un pizarrón en el vestuario en el próximo partido”, sostuvo.

“Lo que pasa es que a Ramírez le encanta escribir informe. La vez pasada que vino con Huracán también hizo un informe muy similar. Yo tengo colegio, lo tengo que llevar al profesor de lengua y literatura, que deje el referato si le gusta escribir, porque la verdad que se va de Huracán nos encontramos con un informe de él. Es un árbitro que generalmente con Huracán tiene problema. Le gusta poner amenaza para que esto tome estado público y para que salga en todos lados. No amenazamos a nadie, simplemente discusión de fútbol y enojo”, dijo Garzón.

El partido que Huracán perdió ante Gimnasia. El partido que Huracán perdió ante Gimnasia.

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