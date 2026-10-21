​El mensaje de Chiqui Tapia para Boca finalista de la Sudamericana 

Luego del gran triunfo de Boca ante Vasco por 3-1 en el Maracaná que le permitió llegar a la final de la Sudamericana, Claudio Tapia apareció en redes sociales (X) para escribir unas breves palabras y felicitar al equipo argentino por el acceso al partido decisivo de la competencia internacional. A continuación, su mensaje.

“Felicitaciones a @BocaJrsOficial, a su presidente Juan Román Riquelme y Comisión Directiva, a los jugadores, al cuerpo técnico y a todo el pueblo Xeneize por la clasificación a la final de la @Sudamericana. Una vez más, el fútbol argentino en busca de una nueva copa internacional. ¡El mayor de los éxitos en Barranquilla!”, escribió el pope de AFA.