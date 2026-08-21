​Primera B hinchadas visitantes: cómo se prepara la seguridad para Ituzaingó-Merlo y Talleres-Excursionistas 

La Primera B no va a vivir una jornada común y corriente este fin de semana. No será una fecha como las demás. No solo por la trascendencia que adquiere la misma por el momento en la que se juega (en plena definición por la punta y el ingreso al Reducido) sino porque dos partidazos van a ser impulsados por la presencia de visitantes: el Ituzaingó-Merlo y el Talleres (RDE)-Excursionistas.

Los marcos se crean solos. El encuentro entre el León y el Charro no es uno de la parte alta de la tabla ni mucho menos. De hecho, el Verde es el peor equipo de la divisional y está último con mucha diferencia y la visita merodea en mitad de tabla y busca ingresar a los mata-mata. Pero los clásicos son partidos aparte. Y un partido contra el rival de toda la vida con ambas hinchadas es un paisaje casi inmejorable. El pitazo inicial será el sábado desde las 15.

A esa misma hora pero en la Zona Sur del conurbano se medirán el Tallarín frente a Excursio. Los dos punteros se ven las caras a falta de once fechas. Un duelo clave por el campeonato de la Primera B. La gente del Villero podrá acudir al estadio Pablo Comelli para alentar a los suyos.

En Escalada, el Tallarín recibirá a Excursio y a su hinchada. En Escalada, el Tallarín recibirá a Excursio y a su hinchada.

Qué dijo el Ministro de Seguridad

Quien se pronunció al respecto acerca de la posibilidad de tener visitantes fue Javier Alonso, uno de los cargos más altos respecto a la seguridad en Buenos Aires: “Estamos dando un nuevo paso para recuperar algo que forma parte de la cultura de nuestro fútbol: que un hincha pueda acompañar a su equipo también cuando juega de visitante. Queremos que esto vuelva a ser posible y, fundamentalmente, que podamos sostenerlo en el tiempo”.

“Tenemos una oportunidad que debemos cuidar entre todos. El comportamiento de cada hincha es fundamental. Si demostramos que podemos convivir, alentar y disfrutar de un partido sin violencia, vamos a poder seguir avanzando para que cada vez haya más encuentros con ambas parcialidades. En la Provincia de Buenos Aires estamos haciendo un esfuerzo muy grande para recuperar el fútbol con las dos hinchadas. Queremos estadios llenos, familias en las tribunas y visitantes acompañando a sus equipos. Pero para que esto sea posible no alcanza solamente con un buen operativo de seguridad: necesitamos del compromiso y la responsabilidad de todos”.

Además, desde el Ministerio en conjunto con APreViDe, remarcaron que “ este proceso requiere necesariamente del compromiso y la responsabilidad de todos los actores que forman parte del fútbol: Dirigentes, futbolistas, cuerpos técnicos y, especialmente, los hinchas, quienes tienen un papel fundamental para que esta posibilidad pueda mantenerse y extenderse a nuevos encuentros”.

El operativo para Talleres-Excursionistas

El encuentro en Remedios de Escalada contará con 170 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, trabajadores de Utedyc y ambulancias de servicio médico. Las puertas se abrirán a las 13.30 y las entradas se venderán de manera anticipada, no el día del partido en el estadio. Los ingresantes tendrán que acudir con la entrada correspondiente y el DNI.

El público de Talleres accederá al estadio por Timote y Av. Coronel Rosales. La parcialidad de Excursionistas ingresará al estadio por Marco Avellaneda y Gaboto. La entidad sugiere a los hinchas de Excursio “arribar desde Av. Gral Paz, tomar Camino Negro, Av. Gral. Martín Rodríguez, Marco Avellaneda hasta Sebastián Gaboto”.

El ingreso del partido entre Talleres y Excursio. El ingreso del partido entre Talleres y Excursio.

El operativo para Ituzaingó-Merlo

El partido en Ituzaingó contará con 130 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, trabajadores de Utedyc y ambulancias de servicio médico. Las puertas del estadio se abrirán a las 13.30 horas. Al igual que en el otro partido, no se venderán entradas en el estadio.

El público de Deportivo Merlo ingresará al estadio por Av. Cnel. Alegre y Henri Durante. “APreViDe recuerda que se encuentra prohibido el ingreso con insignias y vestimenta identificadora de otras entidades deportivas, botellas, papeles, material pirotécnico (Bengalas, latas de humo, etc), banderas agraviantes que inciten a la violencia, y el uso de máscaras, caretas ó capuchas“.

“APreViDe advierte que está prohibido el ingreso al campo de juego por ningún motivo y uso de elementos pirotécnicos, en caso de registrar el uso de los mismos en las tribunas, se aplicará la sanción correspondiente“.

​