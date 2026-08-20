​El ex convocado a Selección Argentina que vuelve a La Liga 

Luego de un fugaz paso por el Olympiacos de Grecia, Pablo Maffeo vuelve a LaLiga, el lateral derecho, quien fue convocado por Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias que disputó la Selección en noviembre del 2023, será nuevo jugador del Valencia.

El conjunto Che llegó a un acuerdo con su par griego, que había anunciado la contratación del futbolista nacido en España hace poco menos de dos meses, luego de abonar 2.5 millones por su pase. Luego de disputar cinco amistosos con su nuevo equipo y un partido de la Fase Previa de la Champions League, finalmente Maffeo dejará el Olympiacos y jugará cedido a préstamo en el Valencia, con una opción de compra no obligatoria por 3 millones de euros.

Pablo Maffeo en el Mallorca. EFE/Cati Cladera Pablo Maffeo en el Mallorca. EFE/Cati Cladera

Según medios locales, la salida no responde a un bajo rendimiento del defensor, sino a su arraigo a España y al deseo de regresar al fútbol español. Ante esa necesidad, la oferta del Valencia fue imposible de rechazar para el jugador. Su llegada también es un alivio para el club valenciano, que a días de su debut en LaLiga, aún no contaba con un lateral derecho natural para ocupar ese puesto.

Pablo Maffeo, la pesadilla de Vinicius

Más allá de sus buenos rendimientos en el Mallorca, que le abrieron las puertas de la Selección Argentina, el nombre de Pablo Maffeo en España también se hizo muy popular luego de los picantes cruces que mantuvo con Vinicius cada vez que le tocó enfrentar al Real Madrid.

Pablo Maffeo en plena marca a Vinicius. (AP Photo/Jose Breton) Pablo Maffeo en plena marca a Vinicius. (AP Photo/Jose Breton)

Provocaciones, cruces de insultos y más de una pierna fuerte, fueron algunos de los encontronazos que protagonizaron Maffeo y Vini cuando les tocó enfrentarse. En el último, en abril de este año, el futbolista nacionalizado argentino le dijo “Balón de playa” al jugador del Madrid, mientras lo señalaba.

Con eso, Maffeo cargó a Vinicius por su segundo puesto en la entrega del Balón de Oro 2024, cuando era uno de los favoritos pero quedó por detrás de Rodri. Esta es una gastada común en las canchas de España contra el brasileño, aunque no es habitual que suceda por parte de otro jugador.

Tras ese comentario, Vini le contestó y fue a pelearle fuerte una pelota. De todos modos, la situación no pasó a mayores.

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