​Cristiano Ronaldo vuelve a jugar: ¿cuándo y contra quién comenzará su temporada número 25? 

Luego del Mundial, en el que llegó hasta octavos de final con Portugal, Cristiano Ronaldo está listo darle comienzo a su temporada número 25 como futbolista profesional: el luso volverá a jugar con el Al Nassr, por la liga de Arabia Saudita.

Con la meta entre ojo y ojo de poder llegar a los 1.000 goles, el Bicho se prepara a una de sus últimas campañas. Hace unos días, en una entrevista con la revista Vouge, aseguró que esta campaña podría marcar el final de su increíble carrera.

Desde que se reincorporó a los entrenamientos luego de sus vacaciones post Copa del Mundo, Crisitano Ronaldo ya se perdió dos partidos del Al Nassr: mientras se pone a tono físicamente, no fue convocado para los cotejos ante Al Fateh (por la liga) y Al Diriyah (por la Copa del Rey).

“Enfocado”. Ese fue el mensaje que dejó el portugués luego de completar otra jornada de entrenamientos bajo las órdenes del entrenador Ange Postecoglou, quien tomó las riendas del club árabe tras dirigir al Tottenham y al Notthingham Forest en la Premier League.

Según la prensa que sigue el día a día del Al Nassr, CR7 fue uno de los convocados para el duelo de este viernes ante el Al Riyadh, por la segunda fecha del torneo de Arabia Saudita. El partido comenzará a las 13 (hora de Argentina).

Con tres puntos, el equipo de Cristiano necesita volver a ganar por el campeonato local para seguir en lo más alto junto al Al Hilal, que dos triunfos en dos partidos jugados en el inicio de la temporada.

Cristiano Ronaldo se prepara para una nueva temporada. Cristiano Ronaldo se prepara para una nueva temporada.

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