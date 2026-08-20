​El cruce de Coudet con una periodista tras el empate de River: “¿2.600 de altura hay acá, no?” 

Eduardo Coudet quedó más que satisfecho con el punto que se trajo River de Colombia, tras la ida de la Sudamericana vs. Santa Fe. No tanto por lo que su equipo mostró dentro de la cancha, está claro, pero sí por algunos atenuantes para nada menores, como las importantes bajas por lesión y la altura de Bogotá, factor que el Chacho marcó determinante para el desarrollo del encuentro.

“River hoy jugó como pudo”, aceptó Coudet en conferencia un rato después del empate sin goles. Una charla ante los periodistas en la que tuvo dos pequeños cruces, ambos relacionados con la influencia de la altura y los metros sobre el nivel del mar.

“¿Vos también estás ahogado por la escalera?”, bromeó con el primero. Y antes de dejar la sala, cuando una colega colombiana le preguntaba por las pocas chances que había generado River, la interrumpió: “¿2.600 metros hay acá, no? No, nada, seguí con la pregunta. A mi me duele todo el cuello…”.

Después sí Chacho se puso más serio y habló de lo que espera para la revancha en el Monumental: “Un equipo mucho más parecido al River que se vio el domingo pasado. Jugando en casa con nuestra gente, todos juntos, enchufados y con mucho más fútbol”.

Coudet dijo que se verá otro River en la revancha (EFE). Coudet dijo que se verá otro River en la revancha (EFE).

“Sacamos un gran punto”

El técnico de River fue muy claro a la hora de valorar el empate: “Ninguno había jugado en la altura, es un factor determinante porque los que hemos jugado sabemos qué te pasa en lo físico. Si no ves que no podés recuperarte después de los esfuerzos. Es todo nuevo. Sacamos un gran punto. Me hubiese gustado ganar, pero el contexto era este. Todos hubiésemos firmado el empate antes del partido por todo. Sobre todo entre las dificultades y la altura me parece que volvemos a casa bien”.

El Chacho marcó que “la altura nos cuesta a nosotros que no corremos…”, y explicó: “Además, acá la pelota se acelera. Obviamente, hubiésemos querido jugar mucho más. Lo hicimos con lo mejor que teníamos a disposición y tuvimos que alternar algunas posiciones”.

¿Cuándo es la revancha?

River definirá la serie de octavos de la Sudamericana el próximo miércoles 26 de agosto desde las 21:30 en el Estadio Más Monumental. Para clasificar a la próxima ronda, al Millonario le alcanza para ganar por cualquier resultado. En caso de cualquier empate, la llave se definirá en una tanda de penales, dado que el gol de visitante ya no tiene valor.

La llave de la Copa Sudamericana. La llave de la Copa Sudamericana.

El ganador se enfrentará en cuartos a Olimpia o Vasco da Gama, que definen su serie este jueves en Paraguay después del empate 0-0 de la ida en Brasil.

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