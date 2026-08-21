​Las Leonas ya conocen las rivales con las que largan con ventaja de cara a las semis del Mundial 

La primera fase del Mundial de hockey ya quedó atrás y Las Leonas saben qué necesitan para meterse entre las cuatro mejores. Después de terminar primeras del Grupo B, con siete puntos, el seleccionado argentino afrontará una segunda fase en la que una victoria puede ser suficiente para asegurar su lugar en las semifinales.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara cerró la etapa inicial invicto, con dos triunfos y un empate: debutó con un 1-1 ante Estados Unidos, luego venció 3-2 a Alemania y completó su participación con un 2-0 sobre Escocia. Aquel triunfo frente al conjunto alemán adquiere ahora una importancia especial: el resultado se arrastra a la segunda fase y le permite a Argentina comenzar con tres puntos la Zona F.

Las Leonas, primeras del Grupo F con tres puntos. Las Leonas, primeras del Grupo F con tres puntos.

Alemania terminó segunda en el Grupo B, justamente por detrás de Las Leonas, con seis unidades. Como el único resultado que se arrastra a la siguiente instancia es el correspondiente al partido entre los equipos que compartieron zona y volvieron a clasificarse, las alemanas comienzan esta etapa sin puntos.

España y Bélgica, los dos obstáculos

Con Argentina y Alemania provenientes del Grupo B, la segunda fase se completa con los dos seleccionados que avanzaron desde el Grupo C. Bélgica terminó primera con siete puntos, los mismos que España, pero se quedó con el liderazgo por diferencia de un gol a favor. Las españolas, al igual que las belgas, ingresan a esta nueva instancia con un punto debido a su empate por 1-1 en la segunda fecha.

El plantel de Las Leonas. (Z FTP Bairo) El plantel de Las Leonas. (Z FTP Bairo)

Así, el seleccionado argentino tendrá por delante dos partidos: España este sábado 22 de agosto a las 16 y Bélgica el lunes 24 a las 15.30. Se podrán ver en vivo a través de ESPN y Disney+ Premium.

Las Leonas al clasificarse al Mundial 2026. (@argfieldhockey) Las Leonas al clasificarse al Mundial 2026. (@argfieldhockey)

España, un rival que ya conocen

El primer desafío será España, un seleccionado al que Argentina enfrentó dos veces recientemente. En el último antecedente, disputado el 26 de junio en el Lee Valley Hockey and Tennis Centre de Londres por la FIH Pro League, Las Leonas se impusieron por 2-0.

Aquel partido tuvo además un condimento particular: tres días antes, las españolas habían derrotado 2-1 a Argentina en el mismo contexto. La respuesta llegó rápidamente y Las Leonas cerraron la gira europea con una victoria que les permitió recuperar confianza antes del Mundial.

Luciana Molina, la ex-leona que juega con España. Luciana Molina, la ex-leona que juega con España.

España, además, cuenta entre sus filas con Luciana Molina, exintegrante de Las Leonas, que ahora representa al seleccionado europeo.

Bélgica, el segundo desafío

Después de España llegará Bélgica, un rival que también conoce bien el conjunto argentino. El último enfrentamiento se produjo el 20 de junio, también durante la FIH Pro League, y terminó con victoria albiceleste por 3-2 en el Belfius Hockey Arena de Wavre.

Las Leonas en su victoria contra Bélgica. Las Leonas en su victoria contra Bélgica.

La otra zona: Países Bajos, China, India y Australia

La Zona E tendrá un nivel alto al igual que la Zona F. Allí quedaron: Países Bajos, China, India y Australia, los dos primeros provenientes de los grupos A y D.

Países Bajos llega invicta y con tres puntos a esta nueva fase, ya que le ganó a Australia, escolta de su grupo. Las australianas comienzan sin unidades, mientras que China e India tendrán un punto cada una debido a que empataron en su grupo.

Países Bajos pasó a la segunda fase invicta. (EFE) Países Bajos pasó a la segunda fase invicta. (EFE)

Los primeros partidos de esta zona comenzarán el viernes, con China- Australia y Países Bajos- India. Luego se completará la primera jornada de cruces entre estos cuatro equipos y quedará definido el panorama de cara a la clasificación a semifinales.

Los dos mejores de la Zona E se cruzarán con los dos mejores de la Zona F: el 1° de E enfrentará al 2° de F, mientras que el 1° de F jugará contra el 2° de E. Los ganadores irán por el título.

Los partidos de la segunda fase del Mundial femenino

Viernes 21

China vs. Australia a las 10 (E)

Países Bajos vs. India a las 13 (E)

Sábado 22

Bélgica vs. Alemania a las 12.30 (F)

Argentina vs. España a las 16 (F)

Domingo 23

Países Bajos vs. China a las 11 (E)

Australia vs. India a las 14 (E)

Lunes 24

España vs. Alemania a las 12 (F)

Argentina vs. Bélgica a las 15.30 (F)

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