​Por qué se le viene un partido clave al River de Ponzio 

Si River entró rápidamente en una carrera contrarreloj en el semestre por ese muy mal inicio del Clausura que derivó en la salida de Eduardo Coudet (con el detonante de la eliminación en la Sudamericana), puede decirse que esta semana será clave proyectando a futuro. Y eso, un Leonardo Ponzio firme en el cargo y que vive cada partido como una final, lo sabe…

Definitivamente, los tres triunfos en misma cantidad de partidos que arrastra el equipo en el inicio del ciclo del nuevo DT (“interino” oficialmente, con posibilidades de ganarse la continuidad para el 2027) calmaron el ambiente, les dieron mucha mayor confianza a los jugadores y reacomodaron considerablemente la situación en ambas tablas. Acaso esto representaba la mayor preocupación sobre cómo iba a ser el futuro hasta fin de año luego de la salida del Chacho.

Y por más que la situación siga siendo sensible y todavía River se encuentre obligado a sumar de a tres en buena parte de las siete fechas que quedan, los recientes resultados propios y ajenos le permiten verse en la acumulada con unas chances que parecían bastante remotas hasta hace algunas semanas.

Ponzio ganó sus primeros tres partidos y va por el cuarto (Prensa River). Ponzio ganó sus primeros tres partidos y va por el cuarto (Prensa River).

Ahí es donde el partido del sábado ante Huracán en el Monumental tomará una relevancia mayor: en caso de ganarlo, podría quedar por primera vez en zona de Copa Libertadores después de cuatro meses y medio. La última vez había sido al cabo de la 16ª jornada del Apertura, la penúltima, cuando le ganó 3-1 a Aldosivi (estaba segundo); después, se jugó la postergada novena fecha, el equipo cayó 1-0 vs. Atlético Tucumán y fue superado por Estudiantes y Boca, quedando cuarto.

Naturalmente, esto debería ser acompañado por lo que suceda en otras canchas. Hoy el Millo está sexto con 42 puntos, tres menos que Vélez, el tercero, en zona de Repechaje de Libertadores. En el medio figuran Rosario Central (quinto con 43) y Boca (cuarto con 44). En caso de conseguir un triunfo, que Tigre haga lo propio con los de Liniers y que rosarinos y xeneizes sumen como máximo de a uno, podrá volver bastante rápido e inesperadamente a un lugar del que siempre debió estar más cerca por la jerarquía que tiene en el plantel (puede que en esto también tenga que tallar la diferencia de gol).

Así está la primera mitad de la tabla anual, tras la conclusión del domingo en la fecha 9. Así está la primera mitad de la tabla anual, tras la conclusión del domingo en la fecha 9.

Por otro lado, una victoria le permitiría no solo seguir en el top 8 (hoy marcha séptimo, al límite de puntos), sino que hasta le daría la chance de escalar algún puesto en la búsqueda de otro objetivo: quedar al menos cuarto le garantizaría jugar los octavos de final del torneo en el Monumental. Y cuanto más arriba quede, más chances de definir de local en el resto de las llaves tendrá (lógicamente, si sigue avanzando).

Por eso, de cara a un partido ante el Globo que puede ser bastante importante, Ponzio tendrá la chance de poner el mismo once por cuarta vez consecutiva: Aníbal Moreno cuenta con chances de recuperarse y tener el alta médica, pero sus elogios hacia Fausto Vera y el rendimiento colectivo generarían que no haya un cambio en esa zona del campo.

​