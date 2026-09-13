​Otra vez Franco Colapinto: largada de lujo para ganar dos puestos en el GP de Madrid 

Si había un circuito en el que una buena largada podía valer oro, era este. Madring es angosto, intrincado y con pocos espacios para superar autos. Por eso, salir bien parado de la primera curva podía ser determinante para Franco Colapinto, que había conseguido el noveno lugar en la clasificación y tenía por delante a Liam Lawson y Oscar Piastri. Y el argentino, otra vez, dio una clase de cómo se arranca una carrera de Fórmula 1.

Colapinto reaccionó rápido, tuvo reflejos y leyó la situación con una precisión quirúrgica. Lawson estaba a su izquierda y Piastri a su derecha, pero Franco encontró el camino entre los dos y, casi en una sola maniobra, pasó a ambos. De noveno a séptimo casi sin respirar, para colocarse inmediatamente detrás de George Russell. Incluso llegó a emparejar al Mercedes, aunque hasta ahí llegó su avance inicial: el Alpine quedó séptimo.

El Alpine de Franco Colapinto (Reuters). El Alpine de Franco Colapinto (Reuters).

Fue una largada de esas que explican por qué Colapinto suele destacarse especialmente cuando se apagan los semáforos. No necesitó esperar a que apareciera un hueco generoso ni apostar a una maniobra desesperada: salió rápido, eligió el lugar exacto y se metió entre dos autos para ganar dos posiciones en un circuito en el que adelantar durante la carrera promete ser muchísimo más complicado.

En Alpine, lógicamente, hubo satisfacción. Pierre Gasly también tuvo una buena salida y consiguió superar al Audi de Gabriel Bortoleto, por lo que los dos autos de la escudería francesa avanzaron en los primeros metros. Pero la expectativa principal está puesta en Colapinto: el argentino parte séptimo y tiene una oportunidad concreta de pelear por los puntos en una carrera en la que cada posición será especialmente valiosa.

Norris picó adelante (Reuters). Norris picó adelante (Reuters).

La largada también dejó movimientos importantes en la punta. Kimi Antonelli había conseguido superar a Lando Norris, pero lo hizo por fuera de los límites de la pista y debió devolverle la posición al británico. Algo similar ocurrió con Max Verstappen, que había avanzado sobre Lewis Hamilton pero también tuvo que ceder el lugar por haber utilizado una zona fuera de pista.

Así arrancó Madrid: con Colapinto nuevamente demostrando que cuando llega el momento de largar, sabe exactamente qué hacer. En un trazado que no ofrece demasiadas oportunidades para adelantar, el argentino aprovechó la primera que tuvo y se quedó con dos posiciones de una sola vez.

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