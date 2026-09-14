​Díaz Acosta fue campeón en Sevilla y se convirtió en el jugador con más Challenger ganados en este 2026 

Su rápida eliminación en US Open fue capitalizada de manera espectacular por Facundo Díaz Acosta (72°). Lejos de quedarse con aquel tropiezo en la primera ronda del último Grand Slam del año, donde cayó por 6-4, 7-5, 6-7 (7) y 6-1 frente al francés Quentin Halys, el argentino se fue al polvo de ladrillo de Sevilla para ganar su sexto Challenger del año.

En tierras españolas, el tenista de 25 años se consagró después de volar en la cancha principal del Real Club Tenis Betis. Tras 1 hora y 10 minutos de tenis de alto vuelo, el argentino derrotó por 6-2 y 6-1 al serbio Dusan Lajovic (167°) para quedarse con los 125 puntos ATP que otorga el torneo.

Facundo Díaz Acosta con la Copa Sevilla (Foto: @copasevillachallenger). Facundo Díaz Acosta con la Copa Sevilla (Foto: @copasevillachallenger).

El encuentro fue muy parejo hasta el sexto game, donde el bonaerense consiguió su primer break en la noche sevillana y puso en marcha una maratónica victoria. Con muy buenos porcentajes de primeros servicios -mantuvo un 82% de efectividad durante el primer parcial- y sin cometer dobles faltas, Díaz Acosta se llevó el primer set por 6-2 después de quebrarle el saque en dos ocasiones consecutivas al balcánico.

Esta ráfaga de intensos puntos y buenas devoluciones se extendió durante el segundo capítulo de la final, donde su rival sacó para un 65% en los primeros saques y sufrió otros dos quiebres más. En esta ocasión durante el amanecer del set, el argentino de 1,83 metro volvió a poner contra las cuerdas el servicio de su rival y se puso 5-0 en un abrir y cerrar de ojos para ponerle punto final a la historia con un tremendo winner de drive.

Díaz Acosta y Lajovic en la ceremonia de premiación (Foto: @copasevillachallenger). Díaz Acosta y Lajovic en la ceremonia de premiación (Foto: @copasevillachallenger).

Díaz Acosta ganó su sexto Challenger del año

Esta Copa Sevilla, la cual había ganado en dobles durante el 2022, se convirtió en el sexto Challenger conseguido por el argentino en lo que va de la temporada, lo que lo posiciona como el tenista con más consagraciones en este tipo de torneos en todo el año. Con el trofeo español, superó al húngaro Zsombor Piros (118°), quien ganó cinco Challenger en el 2026.

Díaz Acosta con su sexto Challenger del año (Foto: @copasevillachallenger). Díaz Acosta con su sexto Challenger del año (Foto: @copasevillachallenger).

El primero de los seis lo consiguió en suelo argentino, cuando se quedó con el Challenger de Tigre II en el mes de febrero. En abril se llevó el Challenger de Sao Leopoldo, en Brasil, y al mes siguiente consiguió el de Francavilla al Mare, disputado en tierras italianas. La segunda parte del año llegó con un título más en Italia, esta vez en el Challenger de Milan, y otro en San Marino, donde ganó el último de estos torneos antes de consagrarse en Sevilla.

Así quedó el top 10 del ranking ATP y los argentinos en el top 100

1° Jannik Sinner (11.500 puntos)

2°Alexander Zverev (9.690 puntos)

3°Carlos Alcaraz (5.560 puntos)

4° Ben Shelton (4.680 puntos)

5° Felix Auger-Aliassime (3.890 puntos)

6° Daniil Medvedev 3.770 puntos)

7°Flavio Cobolli (3.720 puntos)

8° Frances Tiafoe (3.380 puntos)

9° Alex De Miñaur (3.300 puntos)

10° Taylor Fritz (3.175 puntos)

23° Francisco Cerúndolo (2.130 puntos)

31° Tomás Etcheverry (1.590 puntos)

45° Mariano Navone (1.155 puntos)

51° Sebastián Báez (1.044 puntos)

52° Thiago Tirante (1.010 puntos)

53° Juan Manuel Cerúndolo (986 puntos)

56° Román Burruchaga (957)

72° Facundo Díaz Acosta (826 puntos)

76° Camilo Ugo Carabelli (770 puntos)

99° Marco Trungelliti (637 puntos)

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