​Gabriel Milito llevó a Chivas a la cima del Apertura de México tras golear a Pumas 

Gabriel Milito llevó a las Chivas de Guadalajara a lo más alto del Apertura 2026 de México. El equipo del entrenador argentino goleó 3-0 a Pumas en el Estadio Akron, alcanzó los 17 puntos después de ocho fechas y estiró a siete partidos su racha sin derrotas.

El Rebaño consiguió su quinto triunfo del campeonato y desplazó del primer puesto a Toluca, que suma 16 unidades y tiene un encuentro pendiente. Después de la victoria, Milito destacó el rendimiento de sus dirigidos y pidió mantener el nivel mostrado en este último tiempo.

Milito y el gran momento de Chivas

“A veces se puede, a veces no porque también hay rivales que te someten o generan peligro, pero hoy -por este domingo- jugamos muy bien, hay que seguir por este camino”, señaló GM en conferencia de prensa.

Gabriel Milito, DT de Chivas. Gabriel Milito, DT de Chivas.

El buen momento de Guadalajara se refleja en sus últimos resultados. Antes de superar a Pumas, había goleado 3-0 como visitante al Atlético de San Luis y llegó a la octava jornada con 14 unidades. La nueva victoria le permitió alcanzar la cima de la tabla.

Para Milito, la posición es una consecuencia del funcionamiento colectivo. “Lo que más nos interesa es tener buen rendimiento, rendir bien te acerca a ganar y si vas ganando, te vas colocando en los puestos altos de la tabla, que es donde queremos estar”, explicó.

Santiago Sandoval fue la gran figura de Chivas con un doblete: abrió el marcador de cabeza y volvió a convertir a los 55 minutos con un remate desde afuera del área. Bryan González completó el 3-0 ante Pumas.

“Es un jugador desequilibrante, con gol y un potencial tremendo. Además de tener talento es voluntarioso. Está pasando un gran presente y su desafío es sostener este rendimiento”, destacó Milito sobre el futbolista de 19 años.

Chivas se prepara para el clásico ante América

El próximo desafío tendrá un condimento especial. Chivas visitará al América el domingo 20 de septiembre desde las 12 (hora argentina) por la novena jornada del Apertura, en una nueva edición del clásico mexicano. El rival aparece tercero en la tabla y será una prueba directa para el líder.

“ Es indudable que somos dos equipos muy buenos. América tiene un gran equipo y nosotros respetamos a todos”, sostuvo el Mariscal surgido de Independiente al analizar el encuentro que se viene.

El DT, sin embargo, puso nuevamente el foco en el funcionamiento de sus dirigidos y agregó: “ Nuestro compromiso es con nosotros mismos para jugar bien e intentar competir al máximo de nuestras posibilidades para que de esa forma estemos más cerca de ganar”.

Guadalajara llegará al clásico desde lo más alto de la clasificación, con 17 puntos sobre 24 posibles y una racha de siete encuentros sin derrotas. El equipo de Gabriel tendrá ante América una prueba clave para defender la cima y confirmar su gran arranque en el Apertura mexicano.

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