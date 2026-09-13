​Buenos Aires viajó a Madrid para reforzar el plan de traer la Fórmula 1 a la Argentina 

Madrid volvió a tener Fórmula 1> después de 45 años y Buenos Aires tomó nota. Mientras el Gran Premio de España se estrenaba este fin de semana con un nuevo circuito, una delegación del Gobierno de la Ciudad viajó hasta la capital española para conocer de cerca la experiencia y avanzar en el proyecto que busca devolver a la Argentina a la máxima categoría del automovilismo mundial.

El secretario de Deportes porteño, Fabián “Chino” Turnes; el presidente del Ente de Turismo, Valentín Díaz Gilligan; y el titular de AUSA, Juan Pablo Fasanella, responsable de las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, mantuvieron reuniones con funcionarios de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. La agenda incluyó detalles sobre la organización del Gran Premio, el funcionamiento del circuito, las obras realizadas y el impacto económico que genera una fecha de Fórmula 1.

Una imagen del Madring (Reuters). Una imagen del Madring (Reuters).

También hubo encuentros con representantes de Liberty Media Corporation, dueña de los campeonatos de Fórmula 1 y MotoGP, en una visita que forma parte de las gestiones que Buenos Aires viene realizando para volver a posicionarse entre las grandes capitales internacionales del deporte motor.

“Vinimos a conocer la experiencia de la Fórmula 1 en Madrid. Después de 45 años vuelve a tener una carrera en un circuito nuevo, que es la experiencia que tendremos nosotros en Buenos Aires con el regreso del MotoGP en abril del año que viene”, explicó Turnes.

Díaz Gilligan, en tanto, destacó especialmente el impacto que tuvo el Gran Premio sobre la economía madrileña. “Este es un Gran Premio que ha generado casi 500 millones de dólares para Madrid. Pensemos que Miami, el de más impacto, llegó a 440 millones, así que comparado es un número significativo. Y la ciudad está casi explotada, no se consiguen lugares en los hoteles, los restaurantes están llenos y la gente vive consumiendo y disfrutando”, aseguró.

El objetivo de Buenos Aires es aprovechar esa experiencia mientras avanza con una renovación integral del Gálvez. Hace pocos días, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le presentó al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, el proyecto para transformar por completo el escenario de Villa Soldati y llevarlo a los estándares necesarios para recibir a la Fórmula 1.

La inversión prevista es de 150 millones de dólares y las obras ya superaron el 60% de avance. El objetivo es que el autódromo alcance el Grado 1 de la FIA, la máxima homologación necesaria para recibir a la Fórmula 1.

Un dibujo de la pista de 22 curvas (Reuters). Un dibujo de la pista de 22 curvas (Reuters).

“Estamos haciendo la inversión más importante en la historia del Autódromo de la Ciudad. Queremos que la Fórmula 1 vuelva a Buenos Aires y por eso estamos transformando por completo la pista y las instalaciones para que el Autódromo cumpla con todas las exigencias y sea un ícono de Buenos Aires en el mundo”, sostuvo Macri.

El primer gran regreso ya tiene fecha: en abril de 2027, el MotoGP volverá a correr en Buenos Aires después de 28 años. La Ciudad trabaja en paralelo para que el proyecto del Gálvez permita dar un paso todavía mayor y recuperar también una F1 que no visita la Argentina desde 1998.

Franco Colapinto fue una de las atraccciones en Madrid (Reuters). Franco Colapinto fue una de las atraccciones en Madrid (Reuters).

El nuevo circuito tendrá 4,87 kilómetros, 15 curvas y velocidades máximas estimadas de hasta 340 km/h, mientras que todo el complejo quedará preparado para recibir a más de 150.000 espectadores. Una vez terminadas las obras, el Gálvez será la única pista argentina que podrá aspirar a cumplir con las exigencias necesarias para recibir una carrera de Fórmula 1.

La F1 corrió por última vez en Buenos Aires en 1998, cuando el Autódromo Gálvez todavía formaba parte del calendario, con festejo de Michael Schumacher y Ferrari. Casi tres décadas después, el regreso del MotoGP, la renovación del escenario porteño y las gestiones con la FIA, Liberty Media y los organizadores de Madrid forman parte de un mismo objetivo: que Buenos Aires vuelva a tener un lugar en el mapa mundial de la Fórmula 1.

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