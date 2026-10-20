​Por qué River se reunió con el Real Madrid y el obsequio especial a Florentino Pérez 

Aunque al trazar la línea recta imaginaria el mapa marca poco más de 10 mil kilómetros de distancia, para los hinchas de River, el Santiago Bernabéu se siente tan propio como el estadio Monumental. La final eterna de la Copa Libertadores 2018 contra Boca consolidó un vínculo imborrable con la capital española, una ciudad que en Núñez jamás olvidarán y que nuevamente tuvo a la banda roja presente durante un encuentro entre clubes del que participó el propio Florentino Pérez, pope del Real Madrid.

En las últimas horas, Matias Patanian, ex vicepresidente del club durante el anterior mandato de Jorge Brito y actualmente Embajador Internacional del CARP, mantuvo una reunión con el histórico dirigente Merengue para dialogar e intercambiar opiniones sobre la actualidad tanto deportiva como institucional de ambas instituciones. Un vínculo entre clubes que, más allá de lo sucedido en aquella final de América que se jugó en Europa, comenzó a construirse hace décadas a través de Alfredo Di Stéfano, el argentino nacido en River que se transformó en una leyenda en la Casa Blanca.

“Estoy seguro de que hoy también estaría muy orgulloso de este momento que une, de alguna manera, al Real Madrid con el River Plate, y con el fútbol y con un país tan querido para todos nosotros como es Argentina”, había expresado FP el año pasado durante la presentación oficial de Franco Mastantuono, transferencia récord que también quedará como antecedente de una relación histórica.

En medio de la visita que, tal como resumió River a través de su página oficial y las redes sociales, “sirvió para continuar fortaleciendo el lazo entre dos de los clubes más importantes del mundo”, Patanian le hizo entrega a Florentino de la actual camiseta titular que luce el equipo de Leonardo Ponzio y posaron para una foto institucional.

Florentino Pérez junto a Matías Patanian. Foto: prensa River. Florentino Pérez junto a Matías Patanian. Foto: prensa River.

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