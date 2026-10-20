​Insólito: a Sarmiento le autorizaron público dos horas antes del partido 

Una situación tan inesperada como insólita se produjo dos horas antes del partido entre Sarmiento y Barracas Central, por el torneo Clausura, de este lunes: se difundió un comunicado del club de Junín en el que se les avisaba a los hinchas y socios que podrían ingresar al estadio Eva Perón a presenciar el match.

Esto, pese a que el último sábado la Aprevide había avisado la determinación oficial del organismo, que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, de sancionar al club con dos partidos sin público como consecuencia de los incidentes que se habían producido en el ingreso de los hinchas de River, el último miércoles.

¿Cómo se consiguió la habilitación express? Fue una determinación judicial, de la cual la Aprevide no está para nada de acuerdo porque tiene verificado que ante el club de Núñez hubo sobreventa de entradas. La aplicó el Juzgado Número 1 en lo Contencioso Administrativo de Junín, a cargo del juez Juan Atilio Bazzani, porque el club pidió una medida cautelar.

¿Qué había argumentado la Aprevide? “Durante el operativo se constató el mal funcionamiento de los dispositivos de lectura y validación de entradas electrónicas en el acceso visitante, lo que provocó importantes demoras y aglomeraciones. Ante estas fallas, el ingreso continuó sin una validación efectiva de los códigos QR. Según las actuaciones policiales, la cantidad de espectadores que accedió al sector habría superado ampliamente las localidades habilitadas”, señalaron en el texto difundido el sábado.

La hinchada de River ante Sarmiento (Marcelo Carroll) La hinchada de River ante Sarmiento (Marcelo Carroll)

El Club Atlético Sarmiento informa a sus socios y socias que, tras las gestiones realizadas por nuestra institución, se obtuvo una resolución favorable que permitirá la presencia de nuestros socios y socias en el Estadio Eva Perón para el partido de hoy, a las 19:00 hs. ante Barracas Central.

Convocamos a todos nuestros socios y socias a acompañar al equipo esta tarde. Hoy más que nunca, necesitamos de nuestra gente en las tribunas, alentando todos juntos a nuestro querido Sarmiento, en nuestra casa.

COMISION DIRECTIVA CLUB ATLÉTICO SARMIENTO

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