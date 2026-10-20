​La FIFA sancionó al entrenador de Egipto por sus gestos en el partido con Argentina 

A 105 días de disputado el partido, la FIFA decidió sancionar al entrenador de Egipto por sus gestos en el encuentros de los octavos de final del Mundial frente a Argentina. Durante la tarde del lunes, la Asociación Egipcia de Fútbol (EFA) realizó un comunicado haciendo referencia a estas medidas que tomó el máximo ente internacional de fútbol.

Tal y como informó la EFA a través de sus canales oficiales, la Asociación “ha recibido decisiones del Comité de Disciplina de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) respecto a Hossam Hassan, el director técnico de la selección nacional, Ibrahim Hassan, director de la selección, y el jugador Mustafa Ziko”.

El gesto de Hassan (Reuters). El gesto de Hassan (Reuters).

Las mismas estuvieron basadas en los gestos de anti racismo que realizó el entrenador durante la eliminación frente a la Scaloneta y las palabras del futbolista en la conferencia de prensa posterior. Por estas acciones, el DT recibió tres fechas de suspensión, al igual que su hermano Ibrahim, y Ziko fue sancionado con cinco fechas de suspensión.

El DT de Egipto en el Mundial (Reuters). El DT de Egipto en el Mundial (Reuters).

En el mismo comunicado, la Asociación reconoció que presentó “una solicitud para obtener las razones y considerandos detallados de las decisiones emitidas” por el Comité de Disciplina de la FIFA. Esto, “con el fin de estudiarlos y evaluar la posición legal, previo a la adopción de medidas de apelación de acuerdo con los reglamentos aplicables”.

Los gestos de Hossam Hassan y sus declaraciones post partido

Hassan fue contundente al explicar por qué consideraba que su equipo fue perjudicado. “Hemos merecido la victoria. Argentina presionó al árbitro antes porque era francés. Se armó un contexto previo y sufrimos las consecuencias”, aseguró.

El DT también apuntó contra dos acciones puntuales del partido: un supuesto penal no sancionado para Egipto en la jugada previa al gol de Enzo Fernández y el tanto anulado a Mostafa Ziko. “Se desestimó un penal para nosotros. Ni siquiera entró al VAR. El segundo gol fue anulado por algún motivo. La vida es injusta. Hemos jugado mejor y superamos en todo a los campeones del mundo”, expresó.

Las declaraciones del jugador de Egipto contra el arbitraje

Una vez terminado el partido, Ziko no ocultó su enojo y responsabilizó al arbitro por la eliminación de su selección. “El árbitro no fue bueno, fue injusto. Su injusticia fue clara y evidente. Nos persiguió desde el inicio. No quería que ganáramos. Fue un partido dirigido. Quería darle una alegría a los hinchas, pero les pido disculpas. No se dio y no fue nuestra culpa”, afirmó.

El delantero fue todavía más allá cuando agregó: “Felicitaciones a Argentina por otra Copa del Mundo, por lo visto”. Luego insistió en que el árbitro arruinó el esfuerzo de todo un país y aseguró que “el campeonato estaba amañado” porque, según él, “todo estaba decidido desde el principio”.

Ziko en la nota post partido. Ziko en la nota post partido.

También sostuvo que las decisiones arbitrales siempre favorecieron al seleccionado argentino y que Egipto sintió que jugó en desventaja durante gran parte del encuentro.

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