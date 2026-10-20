​Llega el One Point Challenge a la Argentina: el torneo de tenis en el que un solo punto decide todo 

Un saque, una devolución, un peloteo y todo puede terminar en cuestión de segundos. Esa es la propuesta del One Point Challenge, el novedoso torneo que se incorporará a la segunda edición del Road2Australia, el torneo sobre cemento, preparatorio para el Abierto de Melbourne, y que llevará al extremo una de las características más apasionantes del tenis: la presión de jugarse todo en un punto.

El certamen reunirá a tenistas amateurs y profesionales bajo una regla tan sencilla como exigente: cada enfrentamiento se resolverá en un único punto. El ganador avanzará a la siguiente instancia y el perdedor quedará eliminado, sin posibilidad de recuperación. No habrá sets, games ni ventajas que permitan revertir un error.

La competencia se desarrollará en el marco del Road2Australia, que se disputará del 16 al 20 de diciembre en las canchas del Buenos Aires Lawn Tennis Club, uno de los escenarios más tradicionales del tenis argentino.

Román Burruchaga fue finalista en el Road to Australia 2025. Román Burruchaga fue finalista en el Road to Australia 2025.

“Desde nuestro lugar siempre buscamos evolucionar y acercar propuestas diferentes que rompan el molde tradicional. El One Point Challenge está pensado para generar adrenalina pura y darle al jugador amateur la experiencia inédita de competir en un escenario histórico, sintiendo la misma presión que los profesionales”, explicó Emiliano Serrano, CEO de We Grow, empresa organizadora del evento.

Cómo participar del One Point Challenge

El camino hacia el cuadro principal comenzará con una clasificación, denominada qualy, que se disputará entre el 10 y el 15 de diciembre en una sede de CABA o Vicente López, todavía por confirmar. Los cupos serán limitados y los 14 mejores jugadores amateurs conseguirán un lugar en el cuadro principal, que se jugará del 16 al 20 de diciembre durante el Road2Australia.

Julia Riera repite en el Road to Australia. Julia Riera repite en el Road to Australia.

Además, quienes compren entradas para el miércoles 16 o jueves 17 de diciembre tendrán asegurada su participación en la qualy. El beneficio también alcanza a quienes ya hayan adquirido localidades para cualquiera de esas dos jornadas.

La propuesta busca ofrecerles a los aficionados una experiencia diferente: pasar de las tribunas a la cancha y competir bajo la presión de una definición inmediata.

Un torneo con figuras del circuito internacional

El One Point Challenge será una de las atracciones adicionales del Road2Australia, que también contará con destacados representantes del tenis sudamericano.

Entre los confirmados para el cuadro masculino aparecen el italoargentino Luciano Darderi (20°), el chileno Alejandro Tabilo (28°), el peruiano Ignacio Buse (35°), Juan Manuel Cerúndolo (45°), Thiago Tirante (52°), Sebastián Báez (53°), el paraguayo Daniel Vallejo (60°) y Román Burruchaga (61°), según las posiciones informadas por la organización.

Luciano Darderi será el mejor preclasificado de la edición 2026. Luciano Darderi será el mejor preclasificado de la edición 2026.

En el cuadro femenino estarán las argentinas Julia Riera (147a), quien intentará defender el título conseguido en la primera edición, y Jazmín Ortenzi (158a).

Andrés Schneiter, reconocido entrenador y responsable deportivo del evento, destacó tanto la calidad de los participantes como el atractivo del nuevo formato.

“El nivel de los jugadores que vamos a tener en esta edición es altísimo; todos vienen teniendo un gran año. Sumar un formato como el One Point Challenge en medio de este gran cuadro es espectacular: es un desafío mental tremendo porque entrás a la cancha sabiendo que no tenés margen para equivocarte“, señaló.

Para Schneiter, la competencia aportará una energía especial al torneo y permitirá observar una faceta diferente de los jugadores: la capacidad de resolver una situación de máxima tensión sin disponer de una segunda oportunidad.

Así, el Road2Australia sumará una experiencia en la que la diferencia entre seguir jugando y quedar eliminado podrá resolverse en apenas unos segundos. Una oportunidad para que los amateurs vivan de cerca la exigencia de competir en un escenario profesional, con una sola pelota capaz de decidir su destino.

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