​Cómo se vivió en el hotel de Boca la explosión de bombas de estruendo de los hinchas de Vasco 

“Lo mismo de siempre”. La frase llega desde adentro del Mundo Boca, del mundo privado, el que vive la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama como una verdadera instancia copera pero con todo lo que eso implica.

Y dentro de ese todo está la experiencia de quienes ya vivieron situaciones como las que en la madrugada previa se vivieron en las cercanías del hotel xeneize en Río de Janeiro, con fuegos artificiales y bombas de estruendo que estallaron en dos horarios diferentes, a las 2 y a las 5 de la mañana del martes de partido.

Según cuentan otros testigos que se alojan en el hotel, el primer estallido fue el más fuerte, aunque no afectó más de la cuenta, y tal vez por la etapa del sueño ya el segundo fue menos alarmante. De todas maneras, la tranquilidad del plantel no se vio afectada y por la mañana se respetaron los horarios establecidos para el desayuno luego del descanso.

La rutina del equipo del día de partido seguirá con la activación en el gimnasio del hotel situado en Barra de Tijuca, seguido del almuerzo y del descanso previo al traslado hacia el estadio Maracaná, donde Rodolfo Arruabarrena le comunicará al plantel el 11 con el que saldrá a intentar remontar la serie ante Vasco Da Gama.

Bombas de estruendo en el hotel de Boca en Río de Janeiro. Bombas de estruendo en el hotel de Boca en Río de Janeiro.

Boca, en busca de la final, mantiene la duda principal en saber si Leandro Paredes estará o no en el equipo que vaya de arranque, después de haberse recuperado de un desgarro en tiempos acelerados, pensando en cumplir con el compromiso de intentar ayudar al equipo a seguir con vida en la competencia continental.

Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera, Blanco; Ascacibar, Paredes o Battaglia, Delgado; Flores, Merentiel, Villa o Velasco.

RIO DE JANEIRO (ENVIADO ESPECIAL).

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