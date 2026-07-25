​¿Por qué Enzo Fernández no viajó a la pretemporada internacional con Chelsea? 

Aquel bombazo que venció a Jordan Pickford y encaminó un triunfo histórico ante Inglaterra todavía está fresco. Enzo Fernández dejó una irregular imagen mundialista con Argentina -con golazos y una última expulsión vs España en la final- y generó más de una sorpresa no ver su nombre en la nómina del Chelsea para la pretemporada internacional.

Los Blues emprendieron vuelo este viernes 24 de julio con destino a Sydney y el ex River y Defensa y Justicia no se subió al avión con destino australiano. ¿El motivo? Según especificó el propio portal del club londinense, algunos futbolistas tienen permiso para unirse en los días posteriores y esto coincide con las figuras que disputaron la Copa del Mundo.

Moisés Caicedo (Ecuador), Pedro Neto (Portugal), Reece James (Inglaterra), Malo Gusto (Francia) y Marc Cucurella (campeón con España), entre otros, no aparecen entre los citados por Xabi Alonso para iniciar la gira internacional.

Enzo Fernández y un momento top del Mundial. Enzo Fernández y un momento top del Mundial.

Chelsea explicó en un comunicado que “varios otros jugadores del primer equipo se unirán al plantel durante el tour. La información de su presencia será confirmada por los canales oficiales del club”. Cabe mencionar que Aarón Anselmino sí integra el listado y Alejandro Garnacho no (ya en Aston Villa).

Xabi Alonso, el flamante DT de Chelsea. Xabi Alonso, el flamante DT de Chelsea.

La mencionada aventura de los británicos comenzará en Australia, con un amistoso frente al Sydney Wanderers (28 de julio), otro con Tottenham Hotspur (1 de agosto) y luego pasará a Hong Kong para enfrentar a Juventus (5 de agosto) y después al Milan (8 de agosto) en Indonesia. El destino final está programado en Malasia y con un duelo frente al Johor Darul Ta’zim (9 de agosto). Los Blues deberán esperar a Enzo y el resto de los mundialistas a lo largo de esta serie de partidos preparativos.

Los convocados de Chelsea a la pretemporada. Los convocados de Chelsea a la pretemporada.

El mensaje de Enzo Fernández al terminar el Mundial

“Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado. Hace años que este grupo representa de la mejor manera. Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta, y nunca bajar los brazos. Formar parte de este grupo que siempre dio la cara, que compitió al máximo y que defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso”, expresó el crack.

Luego, el campeón del Mundo en Qatar cerró: “Quiero agradecerles a todos los hinchas argentinos. Gracias por estar siempre, por acompañarnos en cada partido, por el cariño, por el apoyo incondicional y por hacernos sentir locales en cualquier lugar del mundo. Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera y voy a seguir entregándolo todo cada vez que me toque defenderla”.

Enzo Fernández y su posteo después del Mundial. Enzo Fernández y su posteo después del Mundial.

El Mundial de Enzo Fernández

El propio jugador lo mencionó: en comparación a su actuación de 2022, cuando fue premiado como el mejor jugador joven del torneo, él mismo se sintió por debajo de su mejor nivel. Sin embargo, nada le quita lo bailado: el número 24 dejó la vida en cada pelota y rompió las redes dos inolvidables veces.

El primero llegó contra Egipto, tras un centro de Lautaro Martínez, para darle la victoria 3-2 a la Albiceleste en el minuto 48 del segundo tiempo y lograr una remontada agónica que tenía menos de 1% de probabilidades de pasar, según varios matemáticos.

No obstante, lo mejor llegó contra Inglaterra: con una pasión enorme, que quedó inmortalizada con su grito después de que terminara el himno nacional, Gardelito brilló como en sus mejores días y clavó un golazo de afuera del área, a los 40 minutos del ST. Luego, el tanto del Toro y el emotivo pase a semis. “Con Julián (Álvarez) nos vimos tres o cuatro veces el partido del Diego contra los ingleses en la habitación. Lo amo al 10, es una motivación muy grande”, dijo el nacido en San Martín tras el épico triunfo.

Enzo, justo antes de la expulsión vs España. Enzo, justo antes de la expulsión vs España.

Cierto, la final no fue con broche de oro: la Celeste y Blanca corrió atrás de la pelota gran parte del partido y Enzo vio la roja a los 48′ del complemento, por doble amarilla. Aunque, nadie va a olvidar las enormes alegrías que generó el futbolista de solo 25 años. Quien, por supuesto, tiene la habilidad y el tiempo para ir por la revancha en el futuro.

Las estadísticas de Enzo con la Albiceleste

Mundial 2026

7 partidos

2 goles

660 minutos disputados

En total

49 partidos

8 goles

6 asistencias

Títulos

Mundial 2022

Mejor Jugador Joven del Mundial 2022

Copa América 2024

La última imagen de Enzo en el Mundial. La última imagen de Enzo en el Mundial.

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