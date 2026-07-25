​Con Correa y Otamendi, la lista de Coudet para el debut de River en el Clausura 

Apenas seis días después de disputar la final del Mundial con la Selección Argentina frente a España, Nicolás Otamendi tendrá sus primeros minutos con el mundo River. Y un día después de firmar con el CARP, Ángel Correa ya forma parte de la lista de convocados de Eduardo Coudet para el debut de este sábado ante Barracas Central en el Monumental: Ota podría ir de arranque y Correa, sumar minutos desde el banco.

La lista de River para enfrentar a Barracas. La lista de River para enfrentar a Barracas.

La presencia del campeón del mundo será la gran novedad de una convocatoria que, más allá de ese apellido de peso, no presenta demasiadas modificaciones respecto de la que quedó golpeada tras la inesperada eliminación de la Copa Argentina frente a Aldosivi. Aun así, el Chacho prepara cambios en el equipo con la intención de mostrar una reacción inmediata después de un rendimiento que él mismo calificó como un “papelón”.

Además de Otamendi, otro de los que se reincorporó tras su participación en el Mundial con la Selección Argentina fue Gonzalo Montiel, quien volvió a quedar a disposición de Coudet y aparece entre las alternativas para ocupar el lateral derecho. En contrapartida, el entrenador seguirá sin poder contar con Sebastián Driussi, baja por el desgarro en el gemelo derecho que sufrió en los últimos días, ni con Juan Fernando Quintero. El colombiano, que disputó la Copa del Mundo con su selección, fue licenciado por el club y recién se reincorporará al plantel en los próximos días.

Montiel se reincorporó a River. Foto: prensa River. Montiel se reincorporó a River. Foto: prensa River.

En una verdadera carrera contrarreloj, Ángel Correa pasó de estar en México a ponerse la banda roja en cuestión de horas. Tras cerrar su salida, viajó rumbo a la Argentina, se realizó la revisión médica, firmó su contrato con River y rápidamente se puso a disposición de Eduardo Coudet. De hecho, apenas un día después de estampar la firma, el campeón del mundo ya integra la lista de convocados para el debut frente a Barracas Central y podría tener sus primeros minutos con la camiseta del Millonario.

Correa en River. Foto: prensa River. Correa en River. Foto: prensa River.

El armado del once

Otamendi se perfila para conformar la zaga central junto a Lucas Martínez Quarta, una dupla de enorme jerarquía que buscará darle mayor solidez defensiva a un River que dejó muchas dudas en Mar del Plata. Será el estreno oficial del General con la banda roja y uno de los grandes atractivos de la primera fecha del Torneo Clausura.

En el resto del equipo aparecen varias incógnitas. Bajo los tres palos continuará Beltrán, mientras que el lateral derecho sigue siendo la principal duda del entrenador. Giovanni González corre con ventaja para conservar su lugar, aunque durante la semana también crecieron las posibilidades del juvenil Ulises Giménez, de buenas respuestas en los entrenamientos. Más atrás en la consideración aparece Gonzalo Montiel, que ya dejó atrás su lesión y podría volver a sumar minutos si el cuerpo técnico así lo decide.

En la mitad de la cancha también podría haber novedades. Lautaro Pereyra asoma como una alternativa concreta para ingresar en lugar de Juan Cruz Meza, quien fue reemplazado durante el primer tiempo frente a Aldosivi. Aquella modificación coincidió con los mejores pasajes futbolísticos de River en ese encuentro, un detalle que Coudet tomó nota y que podría influir en la decisión final para el estreno en el campeonato.

Más allá de los nombres, el objetivo del entrenador está claro: cambiar rápidamente la imagen que dejó el equipo en la Copa Argentina y comenzar el Clausura con una victoria que calme los ánimos en el Monumental. River sabe que no tiene demasiado margen después del duro golpe sufrido y buscará apoyarse en el liderazgo de Otamendi para dar el primer paso en un semestre que tendrá como metas pelear el título y asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Con un Monumental repleto como escenario y el debut oficial de uno de los grandes refuerzos del mercado, el equipo de Coudet intentará empezar una nueva historia. Porque después del traspié ante Aldosivi, en Núñez saben que ya no alcanza con prometer una reacción: llegó el momento de demostrarla en la cancha.

La lista de River para enfrentar a Barracas

Arqueros: Santiago Beltrán, Ezequiel Centurión.

Defensores: Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Ulises Giménez y Facundo González.

Volantes: Aníbal Moreno, Fausto Vera, Mauro Arambarri, Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Lautaro Pereyra.

Delanteros: Joaquín Freitas, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán, Ángel Correa y Facundo Colidio.

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