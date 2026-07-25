​Luto en el automovilismo: murió a los 21 años un piloto que compitió con Franco Colapinto en la F3 

Son esas noticias que nunca gusta dar. El automovilismo está de luto por la muerte de Zdenek Chovanec López, expiloto de la Fórmula 3 y exrival de Franco Colapinto cuando ambos compitieron en la categoría durante la temporada 2022. El joven falleció a los 21 años y la noticia fue confirmada por la propia F3 a través de sus redes sociales.

Chovanec nació en Venezuela, tenía raíces checas y competía con licencia portuguesa. A lo largo de su carrera pasó por distintas categorías formativas del automovilismo europeo y disputó el Campeonato de Fórmula 3 de la FIA entre 2021 y 2022 con el equipo Charouz Racing System, donde compartió pista con Colapinto, quien por entonces también daba sus primeros pasos rumbo a la F1.

Zdenek Chovanec, falleció a los 21 años. Zdenek Chovanec, falleció a los 21 años.

Su última competencia oficial fue en septiembre de 2023, cuando participó de la Ultimate Cup Series en la categoría LMP3 con el equipo TS Corse, en el circuito de Estoril. Allí, junto a sus compañeros, finalizó 11° en la clasificación general y cuarto dentro de su categoría.

La noticia de su fallecimiento se conoció en las últimas horas, aunque no trascendió exactamente cuándo ocurrió. Hasta el momento, la familia del expiloto no brindó detalles sobre las causas de su muerte.

“Todos en la FIA Formula 3 están profundamente entristecidos al enterarse del fallecimiento de Zdeněk Chovanec, quien compitió en el Campeonato en 2021 y 2022. Nuestros pensamientos están con la familia, amigos y todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo”, escribió la cuenta oficial de la categoría en sus redes sociales.

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