​A pesar de los incidentes en Montevideo, Nacional podrá traer hinchas a Victoria para enfrentar a Tigre 

El regreso del fútbol sudamericano trajo consigo un violento episodio en Uruguay, cuando la alegría de los hinchas de Tigre que consiguieron un triunfazo por 3-0 ante Nacional en Montevideo se esfumó al recibir una emboscada por parte de hinchas del Bolso cuando abandonaban el país vecino. Ahora, a pesar del violento episodio, se conoció la llamativa noticia de que los hinchas uruguayos podrán estar presentes en el partido de vuelta en Victoria, a pesar de lo sucedido el pasado martes.

Así es, Tigre irá por la clasificación a los octavos de final (donde lo espera Montevideo City Torque) de la Copa Sudamericana el próximo martes 28 de julio en el José Dellagiovanna, donde buscará liquidar una serie en la que cuenta con la considerable diferencia de tres goles. Y, a pesar de lo acontecido en Uruguay, evento que terminó con un hincha del Matador herido de bala, el partido contará con público visitante.

Así es, el Ministro de Seguridad de Buenos Aires, a través de Aprevide (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte), consideró innecesario suspender el ingreso de hinchas del Bolso, que tendrán aproximadamente 2500 lugares en el estadio de Tigre. En efecto, tras gestiones de ambos clubes mediante, se definió intensificar el operativo de seguridad para evitar cualquier tipo de incidente y la chance de que las hinchadas puedan cruzarse en la previa, durante y el pospartido.

Tigre se impuso 3-0 en la ida en el Campeón del Siglo. (EFE/ Gastón Britos) Tigre se impuso 3-0 en la ida en el Campeón del Siglo. (EFE/ Gastón Britos)

El comunicado de Tigre tras la emboscada a sus hinchas

A través de sus canales oficiales, el club condenó en duros términos el ataque sufrido por su parcialidad mientras regresaba desde Montevideo.

“El Club Atlético Tigre manifiesta su más enérgico repudio ante los gravísimos hechos de violencia sufridos por nuestros socios, socias e hinchas durante su viaje de regreso desde la ciudad de Montevideo, en el marco del encuentro disputado frente al Club Nacional de Uruguay”.

En el mismo texto, la institución explicó que activó un protocolo de contingencia apenas tomó conocimiento de lo ocurrido para resguardar a los simpatizantes que viajaban en los 15 colectivos: “Frente a estos lamentables acontecimientos, la institución dispuso las acciones de contingencia correspondientes para garantizar la seguridad de los socios. En las primeras horas de la mañana de hoy la parcialidad que se trasladaba vía ómnibus arribó a Buenos Aires”.

Además, Tigre informó que el hincha que recibió el impacto de bala fue atendido de inmediato en un centro de salud uruguayo y permaneció acompañado en todo momento por dirigentes del club y por el cuerpo médico de la delegación. En ese sentido, agregó: “Luego de recibir el tratamiento correspondiente, permaneció hospedado en el hotel donde se alojó la delegación del Club, acompañado en todo momento por dirigentes de la institución y en permanente contacto con el cuerpo médico, que realizó el seguimiento de su evolución”.

En el cierre del comunicado, volvió a expresar su rechazo a lo ocurrido y pidió que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a repetirse en el fútbol sudamericano. “Desde nuestra institución repudiamos estos hechos y condenamos de manera absoluta cualquier manifestación de violencia. El fútbol debe ser una fiesta y bajo ninguna circunstancia debemos aceptar que se ponga en riesgo la integridad física de nuestra gente”, finalizó.

Cómo fue el ataque a la caravana de Tigre

El violento episodio ocurrió cuando los colectivos dejaron atrás el estadio Gran Parque Central y comenzaron el trayecto hacia Colonia para regresar a la Argentina. La emboscada se produjo en la zona de la Ruta 1 y la avenida Cibils, donde, según las primeras informaciones difundidas por medios uruguayos, un grupo de personas abrió fuego contra los micros que trasladaban a los hinchas visitantes.

De acuerdo con los reportes iniciales, se escucharon varias ráfagas de disparos y el colectivo que encabezaba la caravana habría recibido al menos diez impactos de bala. Como consecuencia del ataque, un simpatizante resultó herido y debió ser trasladado a un hospital, donde permaneció internado fuera de peligro.

Los hinchas de Tigre, baleados en Uruguay (@garcialuciano) Los hinchas de Tigre, baleados en Uruguay (@garcialuciano)

Una de las balas encontradas dentro del micro. Una de las balas encontradas dentro del micro.

El presidente de Tigre, Martín Suárez, se dirigió inmediatamente al centro asistencial para acompañar al hincha lesionado y seguir de cerca su evolución, mientras el resto de la delegación permanecía en contacto con las autoridades.

Durante el encuentro disputado en Montevideo hubo algunas manifestaciones vinculadas al clima generado tras el Mundial 2026. Los hinchas de Nacional recibieron a la parcialidad argentina con la canción utilizada por España en los festejos por la conquista de la Copa del Mundo, mientras que los simpatizantes de Tigre exhibieron una bandera sobre las Islas Malvinas similar a la mostrada por la Selección Argentina en el Mundial. Además, el plantel del Matador posó con una bandera de apoyo al seleccionado argentino, una acción que había sido autorizada por la Conmebol tras un pedido realizado por la AFA.

Sin embargo, ninguno de esos episodios explica ni justifica la violencia ocurrida una vez finalizado el partido. Lo sucedido durante el regreso de los hinchas de Tigre estuvo cerca de convertirse en una tragedia y volvió a poner el foco sobre la seguridad en los traslados de las parcialidades visitantes en las competiciones internacionales.

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