​Oficial: River anunció la llegada de Ángel Correa y firmó su contrato en el Monumental 

México es un país que se caracteriza por lanzar grandes telenovelas, las que hoy en día, a pesar del avance de la tecnología, siguen atrapando a los fanáticos de este tipo de historias. Para la gente de Televisa, “Las mil y una vueltas” podría ser el título de una apasionante trama con un protagonista principal llamado Ángel Correa y el paso a paso de su llegada de River, con capítulos que tuvieron intriga, misterio, acción y, por fin, un desenlace. Este viernes por la mañana, poniendo fin a las especulaciones, desde Núñez confirmaron oficialmente el acuerdo con Tigres y el campeón del mundo en Qatar 2022 firmó el contrato que lo transformó en nuevo jugador del Millonario y el sexto refuerzo de esta ventana de transferencias.

Ofrecimientos varios, idas y venidas, repudiables amenazas y hasta la fallida vigilia periodística en un aeropuerto esperando a un pasajero que nunca llegó. Desde el inicio de la historia, que ya quedó lejano en el tiempo, ocurrieron demasiados sucesos, inéditos para el CARP más allá de que ha protagonizado negociaciones extensas en los últimos mercados. Pero si aplicamos el dicho que dice que “lo bueno se hace esperar”, Eduardo Coudet y los hinchas millonarios esperan que la llegada del atacante, que selló su vínculo hasta diciembre de 2029, sea el diferencial que el equipo necesita para despegar futbolísticamente.

La Selección Argentina no pudo levantar la cuarta, pero para River esta transferencia suma estrella. Porque desde las oficinas del Monumental tuvieron que realizar cuatro propuestas diferentes (hasta hubo una quinta, que finalmente no fue necesaria) para poder convencer a los Felinos, que mostraron las garras hasta el último instante: con cambios de condiciones a último momento para frenar la negociación, desde el inicio se mostraron reacios a desprenderse de una de sus mejores figuras y metieron presión para sólo dejarlo ir a través de la cláusula de rescisión de 18 millones de euros, lo que finalmente no ocurrió.

Correa junto a su mujer. Instagram Sabrina de Marzo. Correa junto a su mujer. Instagram Sabrina de Marzo.

Tras un acuerdo que, según pudo averiguar Olé, se cerró por 15 millones de dólares bajo todo concepto, dos más que aquella oferta inicial que Tigres rechazó rotundamente, Correa ya fue atado luego del amague de apretones de manos que no se materializaron, los cuales en las últimas horas alimentaron la posibilidad de que se frustrara la transferencia.

Sin embargo, en Núñez mantuvieron la postura, conscientes de que el tira y afloje no sería sencillo, y cerraron a ese jugador de 31 años que el jueves por la noche fue esperado por los medios en Ezeiza, aunque el vuelo que aterrizó a las 22.02 de Aeroméxico no lo incluía como pasajero. Sí, una escena más de una novela que será recordada durante años en los pasillos del Monumental, la cual hasta incluyó una fuerte denuncia en redes por amenazas de hinchas de Tigres a la familia de Correa ante su decisión de salir.

Angelito Correa puso el gancho en el Monumental junto al presidente Stefano Di Carlo. Prensa River. Angelito Correa puso el gancho en el Monumental junto al presidente Stefano Di Carlo. Prensa River.

Finalmente, horas después (00:15 de este viernes), Angelito, protagonista de 23 goles y 14 asistencias en 54 partidos jugados en la última temporada en México, se subió a un avión privado y viajó rumbo a la Argentina para transformarse en la segunda compra más cara que se haya hecho en el club de Núñez, por detrás de los 16M de dólares abonados por Kevin Castaño (hoy borrado en el predio Cantilo y buscando salida) y por delante de los 14M que el CARP abonó por Lucas Pratto.

En una jornada intensa, en la que comenzó a sentir el cariño de los hinchas de River, Angelito se realizó la revisión médica en la Clínica Rossi, a la cual ingresó antes de las 12 del mediodía y abandonó cerca de las 16. Desde allí, Correa, entre saludos y selfies al pasar, fue directamente hacia el Monumental para sellar su vínculo y conocer a sus compañeros y al Chacho, que se entrenaron y concentraron en el estadio a la espera del partido contra Barracas.

Después de días con picos de rating y giros argumentales, el episodio final de una digna novela mexicana tuvo el cierre más esperado para River.

Correa posó por primera vez con la camiseta de River (Prensa River). Correa posó por primera vez con la camiseta de River (Prensa River).

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