​Por qué ahora Alpine está al fondo de Interlagos y no bien ubicado como en el 2025 

Quien haya venido a Interlagos el año pasado y quiera repetir el camino para encontrar a Franco Colapinto tendrá que seguir de largo. Bastante más. Apenas se pasaban los controles de acceso al paddock, alcanzaba con girar hacia la izquierda para encontrarse con Alpine. Era el primer equipo que aparecía en ese recorrido y tenía otra referencia cómoda, casi enfrente del túnel que comunica ese sector con el pitlane. Esta vez, para llegar al lugar del argentino hay que caminar hasta casi el límite…

Olé ya está en el circuito de San Pablo y pudo comprobar el cambio durante los preparativos del Gran Premio de Brasil. En un miércoles todavía dominado por el trabajo de montaje, con operarios terminando instalaciones y los equipos acomodando sus espacios, la ubicación de Alpine es una de las diferencias más visibles respecto de la visita anterior. El lugar que antes se encontraba enseguida ahora obliga a atravesar buena parte del movimiento interno de Interlagos.

Colapinto, imagen del Hospitality de Alpine. Colapinto, imagen del Hospitality de Alpine.

La explicación aparece en una tabla que sigue teniendo consecuencias incluso después de terminada la temporada. Alpine fue décimo y último en el Campeonato de Constructores de 2025, con 22 puntos. Ese resultado determina su ubicación en el orden de los equipos para este año. Con la incorporación de Cadillac, la estructura francesa quedó décima entre las once escuderías y tiene únicamente al conjunto nuevo detrás.

El sexto puesto que le daba otro lugar

La referencia para explicar dónde estaba Alpine en la visita anterior es el campeonato de 2024, cuando terminó sexto, con 65 puntos. Ese resultado le daba una posición intermedia en la distribución de 2025. Por eso, aunque para quienes ingresaban al paddock aparecía primero al doblar a la izquierda, su espacio estaba por la mitad del conjunto de los equipos. El camino desde los controles y la cercanía del túnel ayudaban a encontrarlo rápidamente.

Ahora cambió esa referencia. El visitante que llega con el recuerdo del año pasado tiene que avanzar hasta el fondo para encontrar los colores de Alpine. Allí se instala el equipo de Colapinto y Pierre Gasly, en un sector que deja ver sobre el terreno las consecuencias de haber cerrado la temporada anterior en el último puesto. La clasificación de Constructores también se reconoce caminando por el circuito.

Preparan los boxes de Alpine. Preparan los boxes de Alpine.

El cambio tiene su continuidad del otro lado de los garajes. En el pitlane, Alpine también quedó casi al final, cerca del comienzo de la calle de salida de boxes, la que devuelve a los autos a la pista en dirección al sector de la S de Senna. La nueva ubicación se aprecia tanto cuando se recorre el paddock como cuando se observa la fila de boxes desde la calle por la que circularán los monoplazas.

Son dos recorridos diferentes que permiten ubicar al mismo equipo. En el paddock, hay que buscarlo cerca del límite. En el pitlane, la referencia es la salida hacia la pista. Para quienes siguen a Colapinto y habían memorizado su lugar durante el fin de semana de 2025, toca actualizar el mapa.

Alpine ya prepara los boxes de Colapinto y Gasly

Mientras se terminan los preparativos generales, los mecánicos trabajan en el espacio que ocuparán los dos pilotos. En el recorrido de Olé por los boxes hubo, además, un detalle que distinguió a Alpine. Sus integrantes eran los únicos, entre los equipos observados, que acompañaban las tareas con música. Entre herramientas, materiales y ajustes, el garaje empezaba a tomar forma para recibir la actividad del fin de semana.

Operarios colocando una gigantografía de Verstappen, Antonelli, Hamilton y Bortoleto. Operarios colocando una gigantografía de Verstappen, Antonelli, Hamilton y Bortoleto.

Todavía se puede caminar con una tranquilidad que irá desapareciendo a medida que lleguen los protagonistas y aumente el movimiento. Por ahora, el escenario permite detenerse en detalles como este cambio de ubicación, que durante las sesiones quedará detrás de la atención puesta en los tiempos, los neumáticos y las vueltas de Colapinto.

El argentino ya tiene su lugar preparado en Interlagos. Quienes quieran acercarse al sector de Alpine deberán contar con unos metros más de caminata que el año pasado. La explicación está en el décimo puesto de 2025, que mandó al equipo casi hasta el fondo, con Cadillac como único vecino posterior en el orden de las escuderías.

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