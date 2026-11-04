​Di Carlo explicó cuál es la función del español Longoria en River 

Mientras en las oficinas del Monumental se concretaba la salida del histórico coordinador general de las Inferiores de River, Gabriel Rodríguez, el presidente Stefano Di Carlo explicaba en su extensa entrevista con ESPN cuál es el rol que cumple el español Pablo Longoria en la estructura del fútbol formativo y profesional del club de Núñez.

Lallegada de Longoria a River en abril de 2026 fue una de las apuestas más fuertes de la flamante conducción dirigencial: jerarquía europea para conducir el área de fútbol. Sin embargo, su figura no tardó en despertar debate. Desembarcó sin conferencia de prensa formal, únicamente respaldado por un comunicado institucional, y su andar por los pasillos del Monumental se mantuvo bajo un estricto silencio mediático, limitándose a acompañar a la delegación en los compromisos fuera de casa. Con el correr de los meses, entre la falta de apariciones públicas y un impacto que aún no salta a la vista del hincha, comenzaron a circular versiones sobre una eventual salida. Frente a ese escenario, Stefano Di Carlo cortó de raíz las especulaciones y salió a explicar qué hace realmente el español en el club.

Longoria en cancha de Banfield, en el debut de Ponzio como DT interino de River. Longoria en cancha de Banfield, en el debut de Ponzio como DT interino de River.

La explicación de Di Carlo sobre la nueva estructura de fútbol

A la hora de poner paños fríos ante la exigencia del día a día, el mandamás millonario fue tajante: “Para hacer una autocrítica necesitás tiempo”. Luego, el presidente de River profundizó su argumento. “Longoria lleva seis meses de trabajo y está construyendo la dirección deportiva, eso quiere decir que abajo hay departamentos que River no tenía, como por ejemplo del departamento de performance, el de scouting, con un mapa de líneas de sucesión en todos los puestos”, dijo Di Carlo. Y remarcó el objetivo central de esa planificación: “Que no nos lleve el puesto en presente a la hora de hacer un mercado de pases”.

Para el presidente, la transformación de fondo que encabeza el ex directivo del Marsella no puede medirse de un día para el otro en un club con la vorágine de River: “Estamos en un proceso que es fundacional para profesionalizar las áreas y eso requiere tiempo, no va a tener un resultado inmediato cuando te subis a un tren que va a 200 kilómetros por hora. La evaluación la vamos a hacer más adelante, si hay que rediseñar roles lo haremos, pero todo tiene el mismo objetivo: resultados, cosas tangibles, impacto y que haya consecuencias concretas en el fútbol”.

El caso Andrada como ejemplo de la gestión de Longoria

Tobías Andrada, refuerzo de River con apenas 19 años (Prensa River). Tobías Andrada, refuerzo de River con apenas 19 años (Prensa River).

No es la primera muestra de respaldo hacia su gestión. Ya en septiembre, Di Carlo había sacado pecho por el arribo de Tobías Andrada como una muestra clara de cómo trabaja la nueva estructura: “El scouting es un ejemplo: la oportunidad de Andrada se dio con informes de magnitud y contundencia que jamás habíamos contado. Se creó el departamento de performance que nunca existió y tiene que ver con análisis de video y nutrición en otras áreas del fútbol”.

De esta manera, mientras el termómetro del hincha pide respuestas en la cancha, en los despachos de Núñez reafirman el rumbo: Longoria tiene el aval de la cúpula dirigencial para seguir sentado en la mesa de decisiones.

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