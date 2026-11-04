​La definición del Campeón de Liga con Boca, Argentinos y Central: cuándo, dónde, cómo y por qué 

¡ Se define al Campeón de Liga de la temporada 2026! Y la resolución será a tres canchas: Boca, Argentinos y Rosario Central llegaron a la última jornada del Torneo Clausura con la chance de dar la vuelta olímpica, sumar una estrella doméstica y quedarse con el trofeo que la Liga Profesional le da al equipo que más puntos cosechó en la Tabla Anual. En Olé te contamos todo lo que tenés que saber…

¿Cuándo juegan Boca, Argentinos y Central?

La definición del campeón de liga se dará en forma simultánea, con los tres equipos que tienen chances jugando a la misma hora. Así se evitará cualquier tipo de ventaja que pueda tener alguno de los involucrados por jugar ya sabiendo el resultado de sus rivales en esta disputa por el título. Los tres cotejos se jugarán el sábado 7 de noviembre, a las 17:30.

Boca (60 puntos) jugará contra Defensa y Justicia, en la Bombonera. Argentinos Juniors (60 puntos) recibirá a Huracán en el Diego Armando Maradona y Rosario Central (59 puntos) enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en Gigante de Arroyito. Curiosamente, los tres cerrarán el Clausura en condición de local.

Paredes, figura de Boca.

Foto: FOTOBAIRES

Fecha 15 Torneo Clausura Liga Profesional. Paredes, figura de Boca.Foto: FOTOBAIRESFecha 15 Torneo Clausura Liga Profesional.

¿Qué necesita cada uno para ser campeón?

De cara a la última fecha del campeonato, la que además definirá a los 16 clasificados a los octavos de final del Clausura, hay 27 escenarios posibles, según la combinación de resultados de los tres partidos que involucran a Boca, Argentinos y Rosario Central. Hay un punto de diferencia entre el primero y el tercero, y quedan tres en juego. Todo puede pasar…

El Xeneize es el que mejor parado está para la última fecha, no solo porque tiene 60 puntos (los mismos que Argentinos) sino porque cuenta con una diferencia de gol muy superior: +22 contra +12 del Bicho y +16 del Canalla. Es decir que si le gana a Defensa será campeón salvo alguna goleada muy inusual de Argentinos ante Huracán. Otro escenario es que empate y no gane ninguno de los otros dos que pelean. Es más, hasta dará la vuelta olímpica si todos pierden sus cotejos (salvo que sufra una goleada que lo haga perder la gran diferencia de gol que tiene).

Para Argentinos Juniors el panorama es un poco más complicado por tener peor diferencia de gol que Boca. Un escenario que lo saca campeón es que le gane a Huracán y que Boca no sume de a tres contra Defensa. También con el empate y derrotas de los equipos del Vasco y Almirón.

Y el que parte de atrás en la definición es Rosario Central, que tiene un punto menos que Boca y Argentinos. El Canalla está prácticamente obligado a ganar y esperar resultados: si se impone ante Estudiantes (RC) y el Xeneize y el Bicho no ganan (pierden o empatan), será el bicampeón de la Anual.

¿Qué es el título de campeón de Liga?

El título de campeón de liga reconoce al equipo más regular a lo largo de la temporada 2026. Como en el fútbol argentino los campeones del Torneo salen de un playoff (tanto del Apertura como del Clausura) es un premio para el club que más puntos sumó, independientemente de su performance en los mata-mata.

Aunque lleva el nombre de campeón de liga, técnicamente no es una liga… El que se consagre campeón el sábado no habrá jugado contra todos los equipos de la Primera División del fútbol argentino. Por ejemplo, Boca no jugó en todo el año contra Argentinos y Central, que están en la otra zona.

El título tuvo su estreno en la campaña pasada, cuando le dieron la copa a Rosario Central. Sin embargo, en ese caso no se había anunciado previamente: lo premiaron con el trofeo en las oficinas que la Liga tiene en Puerto Madero.

Di María y Broun, con el trofeo de campeón de liga. Di María y Broun, con el trofeo de campeón de liga.

¿Qué árbitros dirigen a Boca, Argentinos y Central?

Boca – Defensa y Justicia

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra

Argentinos – Huracán

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Bruno Amiconi

Rosario Central – Estudiantes

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Jorge Broggi

¿Por qué se juega el sábado?

La definición del campeón de liga será este sábado 7 de noviembre debido a la visita del Papa León al país. El Sumo Pontífice llegará a Buenos Aires el domingo 8/11 por la tarde. Es por eso que el domingo no habrá partidos en el AMBA (solo se juega Central Córdoba vs Lanús en Santiago del Estero) y se adelantó un día la resolución de este título.

Argentinos viene de ganarle a Atlético Tucumán. Argentinos viene de ganarle a Atlético Tucumán.

¿Qué pasa si los tres terminan empatados en 60 puntos?

Uno de los escenarios posibles de la definición del campeonato es que tanto Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central queden igualados con 60 puntos. Para que eso suceda, el Xeneize y el Bicho deben perder y el Canalla empatar…

En el caso de un triple empate en la tabla anual, el campeón se definirá por diferencia de gol. Y ahí la ventaja la vuelve a tener el equipo del Vasco Arruabarrena.

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