​De Paul, un emblema de la Selección en retirada 

La era post Messi en la Selección arrancó con decisiones fuertes de Lionel Scaloni. Decisiones que se avizoraron en la fecha extra large pasada, pero que ahora parecen tener un rótulo mucho más contundente. No hay polémicas en la determinación del entrenador, sino el lógico paso del tiempo y la búsqueda de aprovechar este comienzo luego del Mundial para que muchos jóvenes tengan horas de rodaje.

Como hizo en 2018 cuando era un DT interino y realizó un casting a muchos players para empezar a surfear las olas gigantes del fracaso de Rusia, ahora el creador de la Scaloneta está replicando el mismo método pero con más espalda y con un grupo que sigue armado, más allá de que los líderes han cambiado. Ya dieron un paso al costado primero Di María, luego Otamendi y hace poco, el capitán Lionel. Pero también hay resoluciones que toma el cuerpo técnico y una es bastante fuerte, por el peso específico: Rodrigo De Paul.

El Motorcito, el jugador con más partidos (95) en el ciclo de Scalo, no figura en la lista para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. Como tampoco fue llamado para los encuentros ante Bolivia y Burkina Faso, ausencia maquillada porque luego sí fue citado para ser parte del último encuentro oficial de su amigo Leo en la Argentina. A los 32 años, Rodrigo sigue jugando todos los fines de semana en Inter Miami pero hay que ver si en la MLS recupera su nivel de elite. El DT prescinde tanto de él como de Gio Lo Celso, que si bien es más joven, tiene poca continuidad en Betis.

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