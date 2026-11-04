​El emotivo recuerdo de Briatore en la previa al GP de Brasil de F1 

Hay circuitos que guardan recuerdos especiales y para Flavio Briatore, Interlagos es uno de ellos. A pocos días de que la Fórmula 1 vuelva a Brasil, larga desde este viernes, el italiano compartió una publicación en sus redes sociales para viajar en el tiempo y recordar una de las etapas más exitosas de su trayectoria: los dos campeonatos consecutivos que consiguió junto a Fernando Alonso en 2005 y 2006, cuando la escudería francesa se llamaba Renault, hoy Alpine.

“Cuando nos dirigimos a Brasil, todos los recuerdos especiales vuelven. Los campeonatos de Fernando con el equipo en 2005 y 2006: nuestros primeros campeonatos de pilotos y constructores desde 1995 con Benetton”, escribió Briatore.

Briatore abrazando a Alonso campeón. (@briatoreflavio en IG) Briatore abrazando a Alonso campeón. (@briatoreflavio en IG)

Interlagos, un circuito especial para Briatore

La primera de aquellas conquistas llegó el 25 de septiembre de 2005. Con apenas 24 años, Alonso terminó tercero en tierrra brasileña y aseguró matemáticamente su primer campeonato mundial. Fue una consagración histórica: se convirtió en el primer español en ganar un título de F1 y terminó con el dominio de Michael Schumacher, que venía de conseguir cinco títulos consecutivos con Ferrari.

El Renault R25 había sido uno de los grandes protagonistas de aquella temporada. Con siete victorias, el asturiano consiguió imponerse en la pelea por el campeonato frente a Kimi Räikkönen y McLaren. Además, Renault también se quedó con el campeonato de constructores, completando un año inolvidable para la estructura que conducía Briatore.

Doce meses después, el escenario volvió a ser Brasil y la historia tuvo otro capítulo. Esta vez, Alonso llegó a la última carrera con la presión de defender su corona ante Schumacher, que disputaba su último GP con el Cavallino Rampante. El español terminó segundo detrás de Felipe Massa y consiguió su segundo trofeo consecutivo. Renault, además, volvió a quedarse con el título de constructores (el compañero de Alonso en ambas temporadas fue Giancarlo Fisichella).

Alonso, campeón del mundo de F1 2005. Alonso, campeón del mundo de F1 2005.

Pero este fin de semana el protagonista no será el mismo: conduciendo el monoplaza de la escudería francesa estará Franco Colapinto, que buscará volver a los puntos luego de una racha negativa en la categoría.

Cronograma GP Brasil: días, horarios y TV

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