Mauricio Pochettino no tuvo demasiado tiempo para acomodarse en el Manchester United. Con dos partidos disputados desde su llegada y un panorama complicado en la Premier League, el entrenador argentino afronta el desafío de levantar a uno de los gigantes del fútbol inglés. Y, en medio de ese escenario, dejó una particular reflexión sobre su manera de trabajar.

En la previa del encuentro ante Brentford, que marcará su estreno en el banco de suplentes de Old Trafford, el santafesino brindó una conferencia de prensa este viernes. Donde repasó sus primeros días al frente del plantel, explicó qué pretende de sus dirigidos y dio detalles sobre la situación de algunos futbolistas.

Pochettino puso los puntos…

Consultado acerca de si era demasiado amable, tras recibir algunos cuestionamientos de algunos ex futbolistas en la prensa por su manera de liderar en su regreso a la Premier League, el ex entrenador del Tottenham y Chelsea estableció una diferencia entre dos conceptos: “ No malinterpreten mis palabras. A veces confundimos ‘amable’ y ‘bueno’. Yo no soy amable, pero debemos ser buenos. Hay una diferencia. No soy amable, pero intento ser bueno”.

“Tengamos cuidado. Sabemos que debemos esforzarnos y ser fuertes, pero también debemos cultivar relaciones. Son dos cosas distintas que significan cosas distintas”, agregó el DT, quien destacó la importancia de combinar la exigencia con los vínculos personales.

“I am not nice, we have to be good!” Mauricio Pochettino reflects on an eventful first week at Manchester United 🔴 pic.twitter.com/FTADL8CTBB — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 27, 2026

Por otra parte, se refirió al delicado presente de los Diablos Rojos, que ocupan el penúltimo puesto del campeonato inglés y apenas consiguieron una victoria en 11 fechas. “La situación es la que es, la realidad se muestra en diferentes aspectos, nuestro trabajo es realmente creer, generar confianza, generar fe”, sostuvo.

El técnico también valoró las sensaciones que le dejaron las primeras jornadas de trabajo y remarcó la necesidad de transmitirles a sus jugadores, en poco tiempo, la idea futbolística que pretende implementar: “Creo que si me preguntan, todo es positivo desde la semana que llevamos trabajando, por eso es hora de progresar”.

Mauricio Pochettino en el entrenamiento del Manchester United. Reuters/Ed Sykes

Las dudas de Pochettino y el próximo compromiso del United

Respecto a Bruno Fernandes, el argentino confirmó que su presencia ante Brentford no está garantizada. “ Contrajo un virus en Portugal. Terminó el partido con molestias y hoy no puede participar en el entrenamiento”, explicó sobre el capitán, autor de los dos goles en el empate frente a Sporting de Lisboa por la Champions League.

Además, anticipó que esperará hasta último momento para tomar una decisión y aclaró que no correrá riesgos. En cuanto a Marcus Rashford, quien se recupera de una lesión, señaló: “ Está haciendo entrenamiento individual. Ha empezado a sentirse mucho mejor”.

Mauricio Pochettino, DT del Manchester United. EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES

Tras la derrota por 4-0 ante Liverpool y la igualdad 2-2 en territorio portugués, Pochettino buscará su primera victoria al mando del United este sábado 28 de noviembre, desde las 12 (hora argentina), cuando reciba a Brentford por la Premier League.

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