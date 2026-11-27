“Lo único que quiero es ver al Pincha campeón de la Libertadores”, cantan los hinchas en las calles de Montevideo y se lo hacen saber al plantel. Es más, se lo gritan a los jugadores en la vereda del Hilton Garden Inn, ubicado en Pocitos, al lado del World Trade Center charrúa. Son un puñado, decenas, y se hacen escuchar. Es solo un aviso de lo que se vendrá para Uruguay: este viernes salen 121 micros en caravana desde La Plata, se esperan unos 35 mil pincharratas y muchos de ellos, sin entradas (cerca de 10 mil). El Centenario ya avisó que está sold out. Por las dudas, la Conmebol preparó un Fan Fest -se llama Libertadores Experience- para darle otra opción a la marea del León.

La quinta es la obsesión. Y el destino le guiña un poco el ojo. Estudiantes ya está en la capital uruguaya en busca de una Libertadores más, para sumarla a las estrellas de 1968, 1969, 1070 y 2009. Es más, la primera la ganó en el Centenario, y también frente a Palmeiras. Por eso hablamos de un camino que tiene historia, mística e ilusión. Con el correr de las horas, la ansiedad de los protagonistas sube a la par de las camisetas albirrojas que tiñen la ciudad. Al principio, las verdes dominaron las calles, pero se equiparará y puede darse vuelta de acá al sábado, a las 17, cuando comience la final de la Copa Libertadores 2026.

Los hinchas del Pincha sueñan. También proyectan, fantasean. Es la Copa que más los mueve, como a la mayoría de los clubes sudamericanos. Saben que ganarla es ser parte de la gloriosa historia. Pero también son conscientes de que para que eso suceda, tienen que estar cerca, en Montevideo mismo, con o sin entrada. Por eso, este viernes sale el groso de gente pincha. Desde La Plata, serán 121 colectivos del club, sumando otros 30 de filiales, cerca de 30 combis particulares y a los que harán el tramo de 630 km en auto. Ojo, parece relativamente cerca, pero no es un tramo sencillo. Habrá controles y cuestiones protocolares típicas de cuando alguien traspasa fronteras. En ese contexto, Estudiantes buscó acelerar el proceso con migraciones: envió dirigentes para agilizar ese tema, con un listado de las personas que viajan, todo bien registrado.

La camiseta Pincha en el Conmebol Experience. (Foto Juano Tesone)

Los micros saldrán el viernes en tandas: el primero parte a las 7 de la mañana e irán tomando destino uno a uno hasta el mediodía. El recorrido contará con un dispositivo de seguridad coordinado entre Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia de Buenos Aires y de Entre Ríos. El recorrido pasará por rutas provinciales (la 6 y 20) y nacionales (la 9, 14 y 136), hasta llegar al cruce a Uruguay. Además, cada micro del club (de los 121) tiene un sistema de geolocalización y contará con dos voluntarios en cada uno, sumando una camioneta estilo ambulancia, equipada con médicos del staff. La idea es que a medida que los colectivos vayan llegando a la tierra del candombe, se dirijan directamente a la zona del Fan Fest, en Parque Rodó, donde también podrán ver el partido en pantalla gigante.

Hinchas de Estudiantes en hotel Hilton Garden Inn. (Foto Juano Tesone)

El traslado de la ilusión copera también va por agua, con todos los barcos llenos (pasajes agotados), contando 7 de Buquebus y 7 de Colonia Express. Hay vuelos de línea y chárteres (a un costo de 2.000 USD). Desde La Plata, Capital y el Interior, con destino a la gloria eterna. Muchos – casi la mitad- de los que pisarán Montevideo será sin entrada en mano. Estudiantes ocupará la tribuna Ámsterdam, con capacidad para poco menos de 14 mil almas, y un sector de la platea. Las cuentas no alcanzan para los 35 mil que se esperan. Por eso también la reventa vuela y supera los 2.000 dólares por ticket.

El León, el que viene de ganar tres series de visitante, el que va por la quinta Libertadores, convertirá a Montevideo en una ciudad Pincha. Prepárense.

Lucas Bendayán – Maximiliano Friggieri

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