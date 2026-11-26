¡Cuadro definido! Este miércoles, con la clasificación de Boca ante Independiente Rivadavia, en la Bombonera se completaron los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Y este jueves por la mañana, luego de algunas dilaciones, se conocieron los días y horarios en los que se definirán los semifinalistas del torneo.

Los cuatro cruces serán: Vélez vs. Independiente, Instituto vs. River y Rosario Central. vs. Barracas Central, y Boca vs Gimnasia LP. Los cuatro partidos se dividirán entre dos días: sábado 28 y domingo 29, con dos juegos por jornada.

El primer cruce será entre el Fortín y el Rojo, en Liniers. Con fecha para el sábado, a las 20, luego de la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras. Y ese mismo día, a las 22, confirmado en Alta Córdoba, la Gloria recibirá al Millonario. Los dos equipos que avancen de ronda serán rivales en una de las semifinales.

El domingo se definirán los otros dos semifinalistas. Primero, en el Gigante de Arroyito, desde las 17.30, el Caballa recibirá al Guapo. Y si bien desde la LPF habían publicado el que duelo entre el Xeneize y el Lobo iba a las 22.00, por el amistoso de la Selección Femenina ante Alemania en La Plata, este cotejo fnalmente será a las 20.30.

Días, horarios, árbitros y TV de los cuartos de final del Clausura

Sábado 28 | 20.00 | Vélez vs. Independiente (TNT Sports)

(TNT Sports) Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Sebastián Habib

Sábado 28 | 22.00 | Instituto vs. River (ESPN Premium)

(ESPN Premium) Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato

Domingo 29 | 17.30 | Rosario Central vs. Barracas Central (ESPN Premium)

(ESPN Premium) Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mariano Ascensi

Domingo 29 | 20.30 | Boca vs. Gimnasia LP

El cuadro de los cuartos, con Boca clasificado.

Los resultados de los octavos de final

Gimnasia venció a Newell’s y espera por Boca o Independiente (R) (Fotobaires).

Otras fechas de los playoffs del Clausura

Mientras los cuartos de final se jugarán el fin de semana del 28 y 29 de noviembre , las semifinales se desarrollarán entre el 5 y 6 de diciembre. La gran final está prevista para el sábado 12 de diciembre, en el estadio Diego Maradona de La Plata.

La definición

En todas las instancias, si hay empate en los 90 minutos, se juega tiempo suplementario (dos tiempos de 15’) y, de persistir la igualdad, definición por penales, según el reglamento vigente para la temporada 2026.

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