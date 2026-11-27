Tanto para Lionel Messi como Inter Miami, este viernes se presentará un partido sin mañana. Porque las Garzas jugarán frente a Columbus el segundo partido de la serie de playoffs en la MLS tras perder el primer partido por 3-0. Debe ganar o ganar. No importa la diferencia de goles, con una victoria, el equipo del Kily se asegurará jugar un tercer partido, que se trasladaría a la Florida.

Para la Pulga, por su lado, significa un condimento especial. Porque si queda afuera se termina el año. Así sin más, sin vueltas. Habrá un partido más es cierto, ya que el astro vendrá a la Argentina el 20 de diciembre para la despedida de Carlos Tevez, la competencia oficial se terminará con un empate o derrota.

Sin embargo, Lionel y los suyos son los vigentes campeones, por lo que está en juego es más que la defensa de la corona. Es seguir en competencia, al menos, por un partido más.

Y si bien la diferencia expuesta en el partido de ida, sumado al hecho que fue de local, parecería una tarea compleja, nunca hay que dar por muerto al mejor jugador del mundo. Messi y sus compañeros irán por todo en un escenario difícil, pero que el 10 ya ha demostrado que le sienta perfecto.

Messi e Inter Miami no pudieron en el primer partido. (REUTERS)

Es que Messi, desde que llegó al fútbol de los Estados Unidos, enfrentó en seis oportunidades a su rival. Como visitante jugó en tres oportunidades y marcó tres goles. En una de ellas fue por duplicado, antecedente que ilusiona a los suyos con soñar que la Pulga se vuelva a inspirar. Sin embargo, la última visita al ScottsMiracle-Gro Fieldt tiene un tono agridulce porque, si bien el capitán convirtió un gol, fueron derrotados por 2-1.

¿Se termina el 2026 para Messi?

Si se reitera el resultado del último antecedente, Inter Miami quedará eliminado de la competición. Así, finalizará un año de competición para Lionel. Un 2026 más que especial, que lo tuvo como factor determinante con la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026.

Con la camiseta del elenco de la Florida, Lionel jugó 37 partidos en la temporada y convirtió 30 goles. Su punto máximo fue en la gran cita de junio y julio. Con ocho goles y cuatro asistencias, sumada a la complicada situación familiar en hombros, lideró a la Albiceleste hacia una nueva final del mundo. No pudo ser contra España, pero Lionel ratificó el hecho de ser el mejor de todos y estar imparable.

Messi quedó a las puertas del segundo Mundial al hilo. (REUTERS)

Año que también le marcó el punto final a su proceso con la Albiceleste. Esa camiseta por la que tanto lucho, que siempre defendió, que se bancó críticas y opiniones. Colores que amagó a dejar en 2016 tras una tercera final perdida, pero que regresó y encontró en Qatar aquello que tanto soñó.

Columbus vs. Inter Miami, hora y cómo ver

El conjunto de Ohio se impuso por 3-0 en Miami, con un doblete del chileno Gonzalo Tapia, exdelantero de River, y otro tanto de Taha Habroune.. De esta manera, quedó a un triunfo de meterse en las semifinales de la Conferencia Este, mientras que Las Garzas deberán ganar para mantener sus posibilidades de avanzar en la competencia.

La serie se disputa al mejor de tres partidos. Por eso, si Inter Miami consigue la victoria, habrá un tercer y definitivo encuentro, que se jugará el miércoles 2 de diciembre en el Nu Stadium, ya que el equipo de Florida terminó mejor ubicado en la fase regular. En cambio, si gana Columbus Crew, el equipo de Messi quedará eliminado y no podrá defender el título conseguido en 2025.

El partido se disputará este viernes 27 de noviembre, a las 22.00 (hora de Argentina), en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio, Estados Unidos. El encuentro se podrá seguir en vivo desde Argentina a través de Apple TV, mediante el servicio de MLS Season Pass.

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