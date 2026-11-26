“Ahora, cuando vamos a cenar, ya pensamos en Gimnasia, en la recuperación de los jugadores. Disfruto, capaz mi cara no lo dice mucho. Disfruto a mi manera. En este club hay que ganar, ganar, ganar, ganar y ganar. Y ser protagonistas. Vamos a serlo. No sé si nos va a dar la nafta, espero que sí. Tenemos muchos partidos importantes y esperamos estar a la altura”.
Feliz como pocos. En una noche de fiesta en la Bombonera, casi que no había nadie en Boca con semejante sonrisa como el Vasco Arruabarrena, viviendo el gran sueño que tenía como entrenador incluso desde su primera etapa hace poco más de una década. Disfrutó al máximo este triunfo contra Independiente Rivadavia y la fiesta posterior por la obtención de la Copa Sudamericana, fue ovacionado por el público en diversas ocasiones y estuvo en la vuelta olímpica, pero sabe que todavía quedan objetivos y no se baja de nada.
“Queremos seguir haciendo historia, demostrar que a pesar de los títulos no nos conformamos. Somos Boca y nos van a querer eliminar, pero tenemos hambre y lo queremos demostrar”, explicó el entrenador luego del pase a cuartos del Clausura, marcando claramente la postura y sus ideas. Nadie se deja estar, pese al gran semestre del equipo: “Está llegando el fin de año y me preocupa el cansancio mental, volver a concentrar, tener mucha rutina… Pero también tenemos la sensación de que podemos aspirar a pelear otro título, lo que nos da mucha confianza. Tenemos que estar fresquitos de la cabeza”, marcó.
¿Bianchi? ” Sería irrespetuoso que me comparen con Carlos, es el mejor entrenador del club. Ni un 2% de sabiduría ni manejo de grupo tengo en comparación con él. Obvio que tengo recuerdos, el tema del grupo es muy importante a mi entender. De Carlos siempre me gustó su manejo de grupo, los jugadores que tienen pocos minutos son importantes a lo largo del año, sobre todo en equipos como nosotros que jugamos tanto”.
-“Lo importante es que el equipo volvió a decir presente después de un viaje largo y de conseguir un título: puede haber un relajamiento, pero los chicos estuvieron muy bien. Quisieron estar todos y lo hicieron, salvo el Ruso, que el otro día no sé cómo jugó la final. Tuve que tomar la decisión de no ponerlo de inicio. Me pone feliz la ilusión del hincha, se sienten identificados. Hicimos un partido serio, quizás abusamos un poco sobre el final de la posesión, tendríamos que haber sido más directos, pero estoy contento. Hay que seguir, dentro de cuatro días volvemos a jugar, hay que ver en qué horario”.
-“El estar constantemente con partidos cada tres o cuatro días… No pensás en lo que hiciste. Cuando te vas, ves los logros que conseguiste. Trato de inculcarles que en este club hay que seguir ganando y, cuando estás en un buen momento, tratar de aprovecharlo. No hay que relajarse, son todos equipos muy duros, Independiente Rivadavia lo fue. Tuvimos la ocasión de abrir el marcador en el momento justo, pero no hay que relajarse, hay que seguir insistiendo. Tenemos que seguir cuidándonos, el descanso, la alimentación. El equipo está bien y me pone contento que el hincha se sienta identificado”.
-(Bianchi) ” Sería irrespetuoso que me comparen con Carlos, es el mejor entrenador del club. Ni un 2% de sabiduría ni manejo de grupo tengo en comparación con él. Obvio que tengo recuerdos, el tema del grupo es muy importante a mi entender. Soy sincero y voy de frente: hay un montón de jugadores que quisieran tener más minutos, pero tiran para adelante porque entienden que es lo mejor. En diciembre nos sentaremos y hablaremos, me dirán que no les gusta mi cara o cómo me visto, y se irán o quedarán. Pero nosotros tenemos que conseguir cosas para el club. De Carlos siempre me gustó su manejo de grupo, los jugadores que tienen pocos minutos son importantes a lo largo del año, sobre todo en equipos como nosotros que jugamos tanto”.
-(Villa) “Ha crecido muchísimo, es un jugador de jerarquía, en el uno contra uno hace diferencia, en los partidos importantes aparece. Está teniendo un muy buen nivel, como el equipo. Cuando hay un buen rendimiento colectivo, resaltan las individualidades. Tiene que seguir, hay competencia en los puestos, cuando creí que tenía que jugar Leo (Flores), jugó Leo”.
-Disfruto a mi manera. Ahora, cuando vamos a cenar, ya pensamos en Gimnasia, en la recuperación de los jugadores. Disfruto, capaz mi cara no lo dice mucho. Disfruto a mi manera. En este club hay que ganar, ganar, ganar, ganar y ganar. Y ser protagonistas. Vamos a serlo. No sé si nos va a dar la nafta, espero que sí. Tenemos muchos partidos importantes y esperamos estar a la altura.”
-” Nunca estoy conforme y no lo voy a estar nunca. En el fútbol hay muchas variantes y cada uno tiene sus gustos. Tratamos de que el hincha de Boca se sienta identificado con el equipo, saliendo jugando, tirándose al piso, haciendo jugadas de finalización, directas. Esto es Boca. Queremos un equipo que deje todo. Y no me puedo quejar”.
-” Siempre vamos a tener que hacer rotación, vamos a buscar el momento justo. Hoy el Ruso no jugó ni un minuto, estará el próximo partido. Hay que cuidar jugadores, hay que ver y charlar. Leandro el otro día no pudo terminar, hoy cumplió los 90′. Tengo un banco de suplentes en el que confío. Está llegando el fin de año y me preocupa el cansancio mental, volver a concentrar, tener mucha rutina… También tenemos la sensación de que podemos aspirar a pelear otro título, lo que nos da mucha confianza. Tenemos que estar fresquitos de la cabeza”.
-“Podría ser que Battaglia sea el 5 y Paredes vaya más al costado. Pero Ascacibar está bien, tuve que poner un abogado para que no juegue, ja. Hay que ver el oponente. Lamentablemente Alarcón tuvo una lesión, hay que ver lo de Delgado, no creo que sea grave. Hay variantes, incluso en Reserva hay chicos que lo pueden hacer bien”.
-“Sinceramente, haber conseguido la tabla anual nos sacó una mochila. Se venía de mucho tiempo sin un título. Hemos visto en estos últimos tres partidos que fuimos más vistosos. Pero siempre fuimos un equipo serio y con las ideas claras. Esperemos que siempre se vea un Boca mejor, pero el rival juega y siempre hay matices”.
-“Tenemos charlas por la ansiedad, pero no pasa más de eso. Estamos acostumbrados, en 130 días debemos haber jugado como 30 partidos, cada cuatro días. Y hubo partidos definitorios, mata-mata. La ansiedad y los nervios los manejamos, si no los tuviéramos, me preocuparía. Queremos seguir haciendo historia, demostrar que a pesar de los títulos no nos damos por vencidos. Somos Boca y nos van a querer eliminar, pero tenemos hambre y lo queremos demostrar“.
-“La gente está contenta, lo notamos, trataremos de darle más felicidad. La ilusión está. Trataremos de hacer todo lo posible. El hincha está contento y se nota, no siento oficialismo ni oposición: el hincha quiere que Boca gane, y jugando de esta manera estaremos más cerca. Me encanta salir jugando, pero hubo momentos que rompimos líneas y volvimos atrás… Hay que atacar, pero no puedo reprochar nada”.
-” A Bareiro lo vi bien, participativo, hacía mucho no jugaba. Nos da otra cosa que Miguel. Hay una linda competencia en ese puesto, estoy conforme con lo que tengo”.