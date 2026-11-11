​Placente presentó la lista de convocados a la Selección para el Mundial Sub 17 de Qatar 

Diego Placente presentó la lista de convocados a la Selección Argentina Sub 17 para el Mundial de Qatar este miércoles. Son un total de 21 futbolistas citados, todos de 12 clubes del fútbol local, los que irán a disputar el gran certamen que se llevará a cabo del 19 de noviembre al 13 de diciembre en el país donde la Mayor se consagró campeona del mundo en 2022.

De la lista, Vélez (4), Boca (3) y River (3) son los clubes que más jugadores aportan. Del Fortín están Simón Escobar, Benjamín Vallejo, Facundo Salinas y Juan Policella; del Xeneize se encuentran Julio Coria, Mateo Sánchez y Emiliano Barrionuevo y del Millo van Bautista Giménez, Galo Escobar y Tobías Goytía.

Luego, aparecen Argentinos Juniors y Huracán con dos representantes, mientras que Aldosivi, Rosario Central, Banfield, Lanús, Independiente, Belgrano y Talleres cuentan con uno cada uno.

La Albiceleste nunca ganó el Mundial de esta categoría ni llegó hasta la final. Su mejor desempeño fue haber obtenido tres veces el tercer lugar (1991, 1995 y 2003) y otras tres el cuarto puesto (2001, 2013 y 2023).

La lista de convocados a la Selección Argentina para el Mundial Sub 17 de Qatar

Valentín Regia – Argentinos Juniors

Thiago Parga – Huracán

Kevin Báez – Aldosivi

Thiago Pérez – Huracán

Julio Coria – Boca Juniors

Álvaro Guich – Rosario Central

Mateo Mendizábal – Banfield

Bautista Giménez – River Plate

Simón Escobar – Vélez Sarsfield

Alex Cardozo – Lanús

Matheo Machuca – Independiente

Galo Escobar – River Plate

Benjamín Vallejo – Vélez Sarsfield

Marcos Ortiz – Belgrano

Giovanni Baroni – Talleres

Mateo Sánchez – Boca Juniors

Alan Alcaraz – Argentinos Juniors

Facundo Salinas – Vélez Sarsfield

Emiliano Barrionuevo – Boca Juniors

Tobías Goytía – River Plate

Juan Policella – Vélez Sarsfield

La lista de convocados de Diego Placente para el Mundial Sub 17 de Qatar. (Foto: Prensa Selección Argentina) La lista de convocados de Diego Placente para el Mundial Sub 17 de Qatar. (Foto: Prensa Selección Argentina)

El grupo de la Selección Argentina en el Mundial Sub 17 de Qatar y el formato del torneo

La Selección integrará el Grupo C junto a Australia, Mozambique y Dinamarca. El torneo contará con la participación de un total de 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, la competencia se disputará bajo el formato de eliminación directa.

Al igual que en la edición de 2025, los encuentros tendrán lugar en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, en Doha, mientras que la final se jugará en el Ahmad bin Ali Stadium.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial Sub 17 de Qatar

Jueves 19 de noviembre

13.00 Argentina – Australia, en el Aspire Zone de Al Rayyan

Domingo 22 de noviembre

12.30 Argentina – Mozambique, en el Aspire Zone de Al Rayyan

Miércoles 25 de noviembre

12.30 Dinamarca – Argentina, en el Aspire Zone de Al Rayyan

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