​Placente presentó la lista de convocados a la Selección para el Mundial Sub 17 de Qatar 

Diego Placente presentó la lista de convocados a la Selección Argentina Sub 17 para el Mundial de Qatar este miércoles. Son un total de 21 futbolistas citados, todos de 12 clubes del fútbol local, los que irán a disputar el gran certamen que se llevará a cabo del 19 de noviembre al 13 de diciembre en el país donde la Mayor se consagró campeona del mundo en 2022.
De la lista, Vélez (4), Boca (3) y River (3) son los clubes que más jugadores aportan. Del Fortín están Simón Escobar, Benjamín Vallejo, Facundo Salinas y Juan Policella; del Xeneize se encuentran Julio Coria, Mateo Sánchez y Emiliano Barrionuevo y del Millo van Bautista Giménez, Galo Escobar y Tobías Goytía.
Luego, aparecen Argentinos Juniors y Huracán con dos representantes, mientras que Aldosivi, Rosario Central, Banfield, Lanús, Independiente, Belgrano y Talleres cuentan con uno cada uno.
La Albiceleste nunca ganó el Mundial de esta categoría ni llegó hasta la final. Su mejor desempeño fue haber obtenido tres veces el tercer lugar (1991, 1995 y 2003) y otras tres el cuarto puesto (2001, 2013 y 2023).
La lista de convocados a la Selección Argentina para el Mundial Sub 17 de Qatar
- Valentín Regia – Argentinos Juniors
- Thiago Parga – Huracán
- Kevin Báez – Aldosivi
- Thiago Pérez – Huracán
- Julio Coria – Boca Juniors
- Álvaro Guich – Rosario Central
- Mateo Mendizábal – Banfield
- Bautista Giménez – River Plate
- Simón Escobar – Vélez Sarsfield
- Alex Cardozo – Lanús
- Matheo Machuca – Independiente
- Galo Escobar – River Plate
- Benjamín Vallejo – Vélez Sarsfield
- Marcos Ortiz – Belgrano
- Giovanni Baroni – Talleres
- Mateo Sánchez – Boca Juniors
- Alan Alcaraz – Argentinos Juniors
- Facundo Salinas – Vélez Sarsfield
- Emiliano Barrionuevo – Boca Juniors
- Tobías Goytía – River Plate
- Juan Policella – Vélez Sarsfield
El grupo de la Selección Argentina en el Mundial Sub 17 de Qatar y el formato del torneo
La Selección integrará el Grupo C junto a Australia, Mozambique y Dinamarca. El torneo contará con la participación de un total de 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, la competencia se disputará bajo el formato de eliminación directa.
Al igual que en la edición de 2025, los encuentros tendrán lugar en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, en Doha, mientras que la final se jugará en el Ahmad bin Ali Stadium.
El fixture de la Selección Argentina en el Mundial Sub 17 de Qatar
Jueves 19 de noviembre
13.00 Argentina – Australia, en el Aspire Zone de Al Rayyan
Domingo 22 de noviembre
12.30 Argentina – Mozambique, en el Aspire Zone de Al Rayyan
Miércoles 25 de noviembre
12.30 Dinamarca – Argentina, en el Aspire Zone de Al Rayyan